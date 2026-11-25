Mednarodna agencija za integriteto tenisa (ITIA) je potrdila, da je francoski teniški igralec Arthur Rinderknech obtožen zavrnitve dopinškega testa, a bo lahko nadaljeval z nastopi, dokler ne bodo glede obtožbe sprejeli odločitve. Na družbenih omrežjih je Rinderknech zanikal, da bi zavrnil test, in zatrdil, da nikoli ni vzel prepovedanih substanc.

Enaintridesetletni Francoz je zapis na družbenih omrežjih objavil potem, ko je francoski časnik L'Equipe poročal, da naj bi Rinderknech zavrnil nepričakovani dopinški pregled angleško govorečega kontrolorja, saj se mu je mudilo na vlak. Menil je, da bo dobil le opomin in celo podpisal dokument, v katerem je potrdil zavrnitev testa, a se ni zavedal posledic svojih dejanj, so še zapisali pri športnem dnevniku.

»Seznanjen sem s poročili o domnevnem primeru moje zavrnitve testiranja pri Mednarodni agenciji za integriteto v tenisu (ITIA), ki naj bi bila po navedbah ITIA strogo zaupna,« je zapisal 57. igralec sveta, ki je letos aprila s 24. mestom dosegel najvišjo uvrstitev na svetovni teniški lestvici.

Pri agenciji so po potrditvi primera poudarili, da obžalujejo, da so podrobnosti pristale v javnosti. »Prizadevamo si, da bi zagotovili zaupnost primerov, zato smo razočarani, da so podrobnosti na ta način prišle v javnost,« so zapisali. Kljub preiskavi je Rinderknech prepričan, da bo obtožb oproščen.

»ITIA sem že sporočil, da obtožbo zavračam, in sem že zahteval, da zadevo obravnava in o njej odloči neodvisno razsodišče, kar je moja pravica. Neodvisnemu sodišču bom predstavil vse podrobnosti zadeve, zaenkrat pa se na obtožbe javno ne bom odzival. Prepričan sem, da bom, ko bo zadeva predložena neodvisnemu razsodišču, oproščen obtožbe o zavrnitvi testa,« je sporočil in zaključil: »Nikoli nisem užival prepovedanih snovi in sem ponosen na svoje dosežke v profesionalnem tenisu, ki sem jih dosegel izključno s trdim delom in vedno v skladu z načeli poštenosti.«

Lani se je prebil do finala mastersa v Šanghaju, a ga je premagal njegov bratranec Valentin Vacherot. FOTO: Go Nakamura/Reuters

Sankcija za zavrnitev testa je štiriletna prepoved igranja, a lahko razsodišče zaradi okoliščin naloži manjšo kazen. Junija letos je sicer ITIA sporočila, da je Marketa Vondroušova, nekdanja zmagovalka turnirja v Wimbledonu, prejela štiriletno prepoved igranja, saj je zavrnila dopinški test. Čehinja je nato avgusta na Arbitražnem sodišču za šport vložila pritožbo.