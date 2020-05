Zbiralci kolajn še vedno po predpisih za rekreativce

»Težko bi rekli, da gre za resen trening,« ocenjuje Andrej Jelenc.







KZS je pripravila predlog vadbe, a čaka na odgovor NIJZ in OKS.







Jutri in v petek bodo poskusili sestaviti spored mednarodnih tekem.

Dobirnic srebrne in zlate kolajne z lanskega SP Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman še ne smeta veslati v dvojcu. FOTO: Nina Jelenc/KZS

Kako do prizorišč?

8

tednov je že minilo, odkar so najboljši slovenski kajakaši in kanuisti predstavili načrte.

Ljubljana – Osem tednov je že minilo, odkar so najboljši slovenski kajakaši in kanuisti predstavili na novinarski konferenci svoje načrte za sezono 2020 z vrhuncem na olimpijskih igrah v Tokiu. Že nekaj dni pozneje se jim je življenje, tako kot vsem, postavilo na glavo, toda ob omilitvi ukrepov za vrhunske športnike se veselijo vadbe slaloma in spusta na divjih vodah ter šprinta na mirni gladini. Ne nazadnje gre za individualne panoge na prostem in povečini brez neposrednega stika z drugimi.»Danes se kljub napovedi vladnega govorca in nekaterih zdravstvenih strokovnjakov še ni nič uradno spremenilo. Nihče še ni objavil odloka, s katerim bi preklical omejitve za športnike, in konkretnih navodil, kako naj se odvija trening v individualnih panogah. Za tekmovalni šport še vedno veljajo ista pravila kot za rekreativce,« je včeraj pojasnil direktor Kajakaške zveze Slovenije Andrej Jelenca priznal, da se razmere vendarle vidno spreminjajo na bolje.»Naši fantje in dekleta so med krizo vadili individualno in v domačem okolju:in še nekateri slalomisti v Tacnu, kjer so na preurejeni progi potrebni le še manjši popravki, drugi v Solkanu,r v domačem Hrastniku,v Kobaridu, šprinterkiinna morju na domači obali, a ne skupaj v dvojcu ... Odkar lahko prehajajo med občinami, jih je več v Tacnu, kjer jim je trenerdanes pripravil trening. Toda na splošno se vse odvija drugače, kot se ponavadi, ko se zbere večja skupina tekmovalcev, in težko bi rekli, da gre za resen trening. Postopoma pa bomo začeli normalno in legalno vaditi,« je potrdil Andrej Jelenc in dodal, da je KZS poslala Olimpijskemu komiteju Slovenije predlog, kako bi lahko izgledala vadba pri kajakaštvu, ta ga je posredoval ministrstvu, ki ga je naslovilo na Nacionalni inštitut za javno zdravje.»Odgovora do tega trenutka še nismo prejeli. Generalni sekretar OKSmi je potrdil, da tudi oni čakajo na uradna navodila. Težava je tudi v tem, da nimamo zarisanega tekmovalnega koledarja in zato ne moremo načrtovati ciljno usmerjene vadbe, naša sezona pa je dokaj kratka in nimamo veliko manevrskega prostora. Toda do konca tedna že pričakujem kar nekaj odgovorov. Za sredo imamo napovedano videokonferenco izvršnega odbora mednarodne zveze ICF, na kateri bomo razpravljali o predlogu tekmovanj za letos, v petek pa nas čaka še sestanek evropske zveze,« je razkril direktor KZS, ki pričakuje, da bodo vse mednarodne tekme izpeljali od konca avgusta do sredine novembra. Pred tem pa naj bi opravili interne izbirne tekme za sestavo reprezentance.»V slalomu je jasno, da sta preizkušnji svetovnega pokala v Ivrei in Lipovskem Mikulašu dokončno odpovedani, tako da bi ostali pri treh tekmah v Pauju, Pragi in Markkleebergu začenši v drugi polovici oktobra. Objaviti bi morali tudi razpis za nadomestnega prireditelja evropskega prvenstva, ki bi ga moral od 15. do 17. t. m. gostiti London, po novem pa bi bil sredi septembra. Svetovno prvenstvo za mlajše člane in mladince v Tacnu naj bi po novem priredili od 1. do 6. septembra, v spustu pa ohranjamo termin za mladinsko evropsko prvenstvu v Solkanu konec avgusta. Mesec dni pozneje bi lahko ICF našla organizatorja še za člansko svetovno prvenstvo v spustu namesto odpadlega v Združenih državah Amerike. Na mirnih vodah je za zadnji vikend septembra predvideno svetovno prvenstvo v Szegedu v neolimpijskih disciplinah, toda po preložitvi olimpijskih iger na leto 2021 je vse močnejša pobuda, da bi ga razširili tudi na olimpijske discipline,« je napovedal Jelenc, ki se zaveda, da bo izvedba preizkušenj odvisna od dostopnosti prizorišč.Ponekod v Evropi bodo zaradi turizma kmalu odprli meje, v Avstraliji in na Novi Zelandiji pa bi lahko ostale zaprte vse do konca leta. Brez udeležbe tekmovalcev z vsega sveta pa bi lahko lepe želje hitro izgubile smisel.