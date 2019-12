Zbogom, stres in odvečni kilogrami, dober dan, samozavest in disciplina

Zakrajšek: S taekwondojem se lahko ukvarjajo prav vsi

Ivan Trajković glavni ambasador

Boj z (namišljenim) tekmecem

Domovina olimpijske različice taekwondoja (WT) je jug. Taekwondo bi lahko v slovenskem prevodu razdelili na tri segmente – tae (noga), kwon (pest) in do (veščina). Ta šport premore domovinsko pravico tudi v Sloveniji, kjer je pod dežnikom panožne zveze združenih 19 klubov, v katerih redno vadijo olimpijski taekwondo.Komu je namenjen taekwondo, zakaj bi ga vadili otroci, zakaj starejši in kaj bi z njim pridobili različno stari rekreativci? Vprašanja smo zastavili, nekoč odličnemu slovenskemu reprezentantu, ki je leta 2006 osvojilna evropskem prvenstvu v Nemčiji, zdaj pa vodi svoj, ki deluje na območju Škofljice in Ivančne Gorice ter premore približnovseh starosti.»Taekwondo lahko vadijo prav vsi. Nekateri med našimi člani denimo niso dopolnili niti pet let. Seveda gre pri najmlajših za igro prek programov v vrtcu. Starostne omejitve navzgor ni, naši najstarejši člani se denimo približujejo 50. letu starosti,« je pojasnil Zakrajšek.Z ustrezno vodeno in pravilno vadbo taekwondoja lahko. »Mlade odtegnemo od različnih elektronskih in pametnih naprav, kar je zelo pomembno za njihovo zdravje v prihodnosti, in jih z zanimivo vadbo navadimo na zdrav slog življenja. Pozimi smo v telovadnici, v drugih letnih časih lahko tudi na prostem,« je pojasnil 41-letnik. Kaj pridobijo starejši? »Znebijo se stresa in odvečnih kilogramov, pridobijo pa – enako kot mlajši – boljšo koordinacijo gibanja in večjo samozavest, ko usvojijo znanje ročnih in nožnih tehnik udarcev ter samoobrambe,« je dodal Zakrajšek, ki je vzgradil tudi svojo telovadnico.Klub se imenuje po velikem mojstru, pri katerem je Zakrajšek vadil v Berlinu v Nemčiji, kjer je živel in vadil to borilno veščino do leta 2004.ima črni pas, 9. dan, prav pri njem je naš sogovornik uspešno opravil izpit za mojstra, 6. dan, kar je najvišji pas v Sloveniji. Tudi njegova trenerska sodelavca v klubu –in– sta mojstra taekwondoja. Kako dolga je pot do črnega pasu? »Začetniki dobijo kimono z belim pasom, nato lahko – če so marljivi – pridejo do črnega pasu v petih letih, potem ko uspešno opravijo izpite za rumena, zelena, modra in rdeča pasova,« je pojasnil 41-letnik.Glavni ambasador te južnokorejske borilne veščine pri nas je, štajerski as, ki si je nedavno izboril nastop na olimpijskih igrah v Tokiu 2020. Ivek predstavlja vrh tekmovalne piramide tega športa pri nas. Rekreativcem seveda ni treba vaditi tako pogosto in intenzivno kot Trajkoviću, ki bo prihodnje leto lovil čim višjo uvrstitev na olimpijskem tatamiju. V večini slovenskih klubov vadijo rekreativno dvakrat ali trikrat na teden.Taekwondo izvira s Korejskega polotoka, kjer so ob koncu 40. in začetku 50. let prejšnjega stoletja združili uporabne značilnostiin. En del zgodbe so udarci z roko in nogo v olimpijskem tekmovanju, drugi del t. i. borba proti namišljenemu nasprotniku, kakor bi lahko vsebinsko prevedli poomse oziroma forme.se lahko odločajo za oba načina vadbe; pri drugem v resnici nimajo stika s tekmecem. »V našem športu poškodbe tako ali tako niso posebej pogoste. Tudi med pravo borbo je drugače kot v nekaterih drugih borilnih veščinah, saj vidiš tekmeca in lahko z gotovostjo predvidevaš, od kje preži nate morebitna nevarnost,« je pojasnil Tomaž Zakrajšek. V večini slovenskih klubov lahko organizirano vadijo in tekmujejo tudi najmlajši, prav letos so denimo izvedli prvo, na katerem so osvojili eno kolajno tudi v klubu Kang.