Zdaj bi radi kolajni dodali zlato barvo

Prvi finalisti svetovnega prvenstva v odbojki so Bolgari. V obračunu s Češko so potrdili vlogo favoritov, jih ugnali s 3:1 (20, -23, 21, 22) in zdaj za nedeljski finalni boj pričakujejo zmagovalca tekme med Italijo in Poljsko.

Reprezentanca z izjemno tradicijo, ki pa je na prejšnjem mundialu na Poljskem ter pri nas zasedla komaj 20. mesto, je svojo moč v uvodnem delu letošnjega prvenstva na Filipinih pokazala tudi proti Sloveniji in že takrat izstavila kandidaturo za vrhunsko uvrstitev.

»Presrečni smo, da smo zdaj v velikem finalu. Kolajno imamo, radi bi jo obarvali še z zlato,« je bil ob polfinalnem razpletu presrečen Aleksandr Nikolov, z 31 doseženemi točkami udarni junak bolgarskega moštva v tem polfinalu.