Zdaj bistveno manj trpi in se ne živcira več toliko kot prej

Kaja Kajzer je odlično odprla letošnjo sezono za svetovni pokal v judu. Po zmagoslavju na februarskem turnirju v Ljubljani se je prejšnji mesec s kolajno ovenčala tudi na tekmovanju za grand slam v Tbilisiju, kjer se je v kategoriji do 63 kilogramov izkazala s tretjim mestom. Tako je uspešno opravila z generalko za evropsko prvenstvo, ki bo med 16. in 19. aprilom prav v glavnem mestu Gruzije.

»V Tbilisiju sem bila že velikokrat in praviloma mi je šlo tam vedno dobro od rok,« ima Kajzerjeva lepe spomine na tekme v gruzinski metropoli, ki pa drugače nanjo ni naredila prevelikega vtisa. »Mesto, kolikor sem ga imela priložnost videti, me doslej ni ravno navdušilo, tudi hotel, v katerem bivamo med tamkajšnjimi tekmami, se mi ne zdi prav lep. Za nameček je kar precej oddaljen od dvorane, do katere se vozimo od 45 minut do ene ure,« je 26-letna Ljubljančanka razkrila svoje izkušnje s Tbilisijem.