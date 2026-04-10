  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
PREMIUM   D+   |   Drugo

Zdaj bistveno manj trpi in se ne živcira več toliko kot prej

Vrhunska slovenska judoistka Kaja Kajzer bo med našimi udarnimi aduti na bližnjem EP v Tbilisiju. Glavni letošnji cilj SP, pred tem bo skočila v zakonski jarem.
Ljubljančanka bo med glavnimi slovenskimi aduti na skorajšnjem evropskem prvenstvu v Tbilisiju. FOTO: Črt Piksi/Delo
Galerija
Ljubljančanka bo med glavnimi slovenskimi aduti na skorajšnjem evropskem prvenstvu v Tbilisiju. FOTO: Črt Piksi/Delo
Miha Šimnovec
10. 4. 2026 | 12:14
10. 4. 2026 | 12:16
5:40
A+A-

Kaja Kajzer je odlično odprla letošnjo sezono za svetovni pokal v judu. Po zmagoslavju na februarskem turnirju v Ljubljani se je prejšnji mesec s kolajno ovenčala tudi na tekmovanju za grand slam v Tbilisiju, kjer se je v kategoriji do 63 kilogramov izkazala s tretjim mestom. Tako je uspešno opravila z generalko za evropsko prvenstvo, ki bo med 16. in 19. aprilom prav v glavnem mestu Gruzije.

»V Tbilisiju sem bila že velikokrat in praviloma mi je šlo tam vedno dobro od rok,« ima Kajzerjeva lepe spomine na tekme v gruzinski metropoli, ki pa drugače nanjo ni naredila prevelikega vtisa. »Mesto, kolikor sem ga imela priložnost videti, me doslej ni ravno navdušilo, tudi hotel, v katerem bivamo med tamkajšnjimi tekmami, se mi ne zdi prav lep. Za nameček je kar precej oddaljen od dvorane, do katere se vozimo od 45 minut do ene ure,« je 26-letna Ljubljančanka razkrila svoje izkušnje s Tbilisijem.

Več iz teme

judoKaja KajzerAndreja Leškievropsko prvenstvoTbilisi

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo