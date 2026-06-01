  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometLiga prvakovKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Zdaj ni več dvoma: Serena Williams se vrača

Najboljša teniška igralka v zgodovini Serena Williams je potrdila vrnitev na igrišča, zaigrala bo v prihajajoči travnati sezoni.
Serena Williams je nazadnje igrala leta 2022. FOTO: Daniel Leal/AFP
Galerija
Serena Williams je nazadnje igrala leta 2022. FOTO: Daniel Leal/AFP
N. Gr.
1. 6. 2026 | 16:45
1. 6. 2026 | 16:56
2:03
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
Najuspešnejša teniška igralka vseh časov Serena Williams se pri 44 letih vrača na turnejo. Američanka bo nastopila v igri dvojic na turnirju v Queen's Clubu v Londonu, prejela je posebno povabilo organizatorjev. To bo njen prvi uradni nastop po odprtem prvenstvu ZDA leta 2022, kjer je po porazu v tretjem krogu končala kariero oziroma napovedala odmik od profesionalnega tenisa.

Williamsova, 23-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam med posameznicami, se bo vrnila na travi, le nekaj tednov pred Wimbledonom. Queen's Club je njeno udeležbo potrdil v ponedeljek, potem ko so se v zadnjih dneh množile govorice o njenem povratku. Reuters poroča, da bo nastopila kot povabljenka v žrebu dvojic.

V zadnjih mesecih je Williamsova znova vstopila v protokol protidopinških testiranj, kar je pogoj za vrnitev na tekmovanja. Pred potrditvijo nastopa so britanski mediji poročali, da naj bi v Londonu igrala z 19-letno Kanadčanko Victorio Mboko, toda ta par še ni bil uradno potrjen. Mbokova je ob špekulacijah dejala, da je odločitev o morebitnem povratku izključno v rokah Williamsove.
Serena Williams se je po karieri podala v poslovne vode. FOTO: Marco Bello/Reuters
Serena Williams se je po karieri podala v poslovne vode. FOTO: Marco Bello/Reuters
Američanka je v karieri osvojila 23 naslovov za grand slam med posameznicami, več v odprti eri jih nima nobena igralka. Na Wimbledonu je slavila sedemkrat, zato bo nastop v Queen's Clubu tudi preizkus pred morebitno širšo vrnitvijo na travnati del sezone. Organizatorji Wimbledona morebitnega nastopa za zdaj niso potrdili.

Sorodni članki

Šport  |  Tenis
Slovenski up

Žiga Šeško zanesljivo čez prvo oviro

Komaj 17-letni slovenski teniški igralec odprl nastope na mladinskem odprtem prvenstvu Francije v Parizu. V prvem krogu je premagal Španca Tita Chaveza.
1. 6. 2026 | 14:33
Preberite več
Šport  |  Tenis
Roland-Garros

Novo presenečenje, izpadla pariška kraljica

Pred Poljakinjo so se z OP poslovili Novak Đoković, Jannik Sinner, Danil Medvedjev in Coco Gauff.
31. 5. 2026 | 15:28
Preberite več
Šport  |  Drugo
OP Francije

Legendarni Američan opozoril: Đoković je naredil veliko napako

Nekoč eden najboljših teniških igralcev sveta John McEnroe je mnenja, da se je Novak Đoković pred dvobojem z Joaom Fonseco močno uštel.
31. 5. 2026 | 10:20
Preberite več
Šport  |  Tenis
Roland Garros

Đoković je izpustil zlato žogico in končal niz, ki je trajal od 2022

Novak Đoković navzven ni bil razočaran, ko se srhljivka z Joaom Fonseco ni razpletla v njegov prid. Morda je bila to zadnja velika priložnost za grand slam.
Nejc Grilc 30. 5. 2026 | 07:40
Preberite več
Šport  |  Tenis
Roland Garros

Po Sinnerju se od Francije poslavlja še Novak Đoković

Srbski teniški as je v tretjem krogu Roland Garrosa odpadel proti Brazilcu Joau Fonseci. V četrtek se je od turnirja poslovil tudi Italijan Jannik Sinner
29. 5. 2026 | 21:43
Preberite več
Šport  |  Tenis
Serena Williams

Spektakularna vrnitev teniške kraljice že prihodnji mesec?

Ameriška legenda naj bi resno razmišljala o nastopu v dvojicah v Queen's Clubu.
29. 5. 2026 | 11:19
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Kolumna

Tajkun Luka in njegova kaprica

Če ljudem odvzameš dve tretjini plače in jim zaračunaš dvajsetkrat dražje socialne pravice, jim sporočaš, da jih v Sloveniji ne želiš.
Karel Lipnik 30. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Umrl je Dušan Konda

Bil je predsednik Kajak kanu kluba Nivo Celje in oče celjske Špice. Celjski župan se mu je v ganljivi objavi zahvalil za vse, kar je pustil v lokalni skupnosti.
31. 5. 2026 | 12:22
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Vredno branja

Pogajajo se tudi generali, ne samo vohuni

Kuba že skoraj na kolenih: Poslavljajo se še zadnja tuja turistična podjetja, ki so upravljala hotele.
Tone Hočevar 31. 5. 2026 | 18:21
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
V življenjski nevarnosti

Po padcu z mostu otrok v smrtni nevarnosti

Nekaj metrov pred koncem brvi se je osemletni otrok spotaknil in padel šest metrov globoko, na skalnato pobočje.
31. 5. 2026 | 14:11
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Nepozabna destinacija, ki vzbuja veliko zanimanja pri Slovencih

Od istrskih gričev do Medžimurja in slavonskih vinogradov obstaja Hrvaška, kjer vas gostitelji sprejmejo v svoj dom in vam pokažejo manj znane kotičke dežele.
2. 5. 2026 | 13:55
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Peugeot 308 in 308 SW vračata užitek v vožnji brez kompromisov

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
29. 5. 2026 | 11:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

99,99 % nižja cena elektrike do priklopa

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Kdo bo postavljal pravila v digitalni tekmi prihodnosti

Umetna inteligenca in kibernetska varnost postajajo nova infrastruktura gospodarstva. Kako se pripraviti na novi svet?
27. 5. 2026 | 10:24
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Igor Novak, Alpacem

Sodelavci potrebujejo le priložnost

Ključni kompetenci zaposlenih sta sposobnost nenehnega prilagajanja in učenja ter sodelovanje med oddelki.
Milka Bizovičar 30. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Električna mobilnost

Razvijajo rešitve, ki niti še ne obstajajo

V konceptu E8 bodo razvijali rešitve za povezovanje polnjenja vozil, proizvodnje in hranjenja elektrike, ki jih še ni.
Borut Tavčar 29. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Luka Podlogar, NLB Skladi

Umetna inteligenca že pomaga sestavljati naložbene portfelje

Na trg prihaja nov alternativni sklad, ki bo malim vlagateljem omogočil dostop do novega naložbenega razreda.
Milka Bizovičar 29. 5. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Kibernetska zaščita

Kje se hranijo podatki evropskih podjetij in potrošnikov

Nova zakonodaja prinaša osebno odgovornost članov uprav in direktorjev za varnostne incidente.
Miran Varga 29. 5. 2026 | 04:30
Preberite več

Več iz teme

tenisSerena WilliamsQueen's ClubvrnitevWimbledon

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Šport  |  Nogomet
Slovenska reprezentanca

Lepo se je vrniti v Stožice k domačim navijačem

Na Brdu pri Kranju se je zbrala slovenska reprezentanca. Prihajajočih tekem s Ciprom in Hrvaško se veseli izkušeni Adam Gnezda Čerin.
S prizorišča:Siniša Uroševič 1. 6. 2026 | 17:47
Preberite več
Video
Novice  |  Slovenija
Vremenske razmere

Nad Apačami zametek tornada, ponekod znova toča

Državo je znova prešel pas neviht, tudi močnejših.
1. 6. 2026 | 17:36
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Francija

Macron v projektu Izberite Francijo napovedal astronomske naložbe

Naložbe na področju umetne inteligence in podatkovnih centrov naj bi znašale 93 milijard evrov in naj bi prinesle več kot 15.000 delovnih mest.
1. 6. 2026 | 17:35
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Latinska Amerika

Kolumbijski volivci pred črno-belo izbiro

V drugem krogu predsedniških volitev se bosta pomerila jasno profilirana kandidata.
1. 6. 2026 | 17:00
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Fotografije pištole

Sedmošolec na mariborski šoli grozil vrstnikom

Prijateljem je pošiljal sporočila, da bodo v ponedeljek vsi videli, kaj se bo zgodilo v dopoldanskih urah.
1. 6. 2026 | 17:00
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Francija

Macron v projektu Izberite Francijo napovedal astronomske naložbe

Naložbe na področju umetne inteligence in podatkovnih centrov naj bi znašale 93 milijard evrov in naj bi prinesle več kot 15.000 delovnih mest.
1. 6. 2026 | 17:35
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Latinska Amerika

Kolumbijski volivci pred črno-belo izbiro

V drugem krogu predsedniških volitev se bosta pomerila jasno profilirana kandidata.
1. 6. 2026 | 17:00
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Fotografije pištole

Sedmošolec na mariborski šoli grozil vrstnikom

Prijateljem je pošiljal sporočila, da bodo v ponedeljek vsi videli, kaj se bo zgodilo v dopoldanskih urah.
1. 6. 2026 | 17:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Znanoteh
PRIHODNOST

Prihaja nova realnost, na katero Evropa še ni pripravljena

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Slovenske novice 1. 6. 2026 | 07:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Spondiloza: obraba hrbtenice, ki omejuje gibanje

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
Promo Delo 26. 5. 2026 | 08:57
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Slovenska podjetja, ki bodo letos stopila v ospredje

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
22. 5. 2026 | 09:34
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
SUVERENOST

Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
29. 5. 2026 | 15:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
Promo Delo 1. 6. 2026 | 13:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
SLUH

Se dogaja tudi vam? Preverite, da ne bo prepozno

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
28. 5. 2026 | 07:57
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Ste res izbrali najboljšega ponudnika zase?

Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
Promo Delo 27. 5. 2026 | 08:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 14:14
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
Promo Delo 27. 5. 2026 | 15:11
Preberite več
Promo
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Končno: Katarza v Ljubljani

Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
Promo Delo 28. 5. 2026 | 09:42
Preberite več
Promo
Novice  |  Svet
Vredno branja

Nemčija po pritiskih spreminja smer

Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
Promo Delo 26. 5. 2026 | 12:47
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Ena kartica za polnjenje po vsej Sloveniji?

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
29. 5. 2026 | 06:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
VIDEO

To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
1. 6. 2026 | 07:26
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometLiga prvakovKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo