Zdaj ni več dvoma: Serena Williams se vrača

Najuspešnejša teniška igralka vseh časov Serena Williams se pri 44 letih vrača na turnejo. Američanka bo nastopila v igri dvojic na turnirju v Queen's Clubu v Londonu, prejela je posebno povabilo organizatorjev. To bo njen prvi uradni nastop po odprtem prvenstvu ZDA leta 2022, kjer je po porazu v tretjem krogu končala kariero oziroma napovedala odmik od profesionalnega tenisa.

Williamsova, 23-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam med posameznicami, se bo vrnila na travi, le nekaj tednov pred Wimbledonom. Queen's Club je njeno udeležbo potrdil v ponedeljek, potem ko so se v zadnjih dneh množile govorice o njenem povratku. Reuters poroča, da bo nastopila kot povabljenka v žrebu dvojic.

V zadnjih mesecih je Williamsova znova vstopila v protokol protidopinških testiranj, kar je pogoj za vrnitev na tekmovanja. Pred potrditvijo nastopa so britanski mediji poročali, da naj bi v Londonu igrala z 19-letno Kanadčanko Victorio Mboko, toda ta par še ni bil uradno potrjen. Mbokova je ob špekulacijah dejala, da je odločitev o morebitnem povratku izključno v rokah Williamsove.

Američanka je v karieri osvojila 23 naslovov za grand slam med posameznicami, več v odprti eri jih nima nobena igralka. Na Wimbledonu je slavila sedemkrat, zato bo nastop v Queen's Clubu tudi preizkus pred morebitno širšo vrnitvijo na travnati del sezone. Organizatorji Wimbledona morebitnega nastopa za zdaj niso potrdili.