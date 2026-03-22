Zdaj zablestel tudi pri Yamahi

Motokrosist Tim Gajser je prvič, odkar je zamenjal ekipo v svetovnem prvenstvu, prišel do zmagovalnih stopničk. Dirkač, ki zdaj nastopa za Yamaho, je na drugi dirki sezone SP v španskem Almonteju v elitnem razredu MXGP osvojil 3. mesto. Zmagal je Belgijec Lucas Coenen, drugi slovenski dirkač Jan Pancar je bil 23.

Coenen je dobil že sobotne kvalifikacije, danes pa je nato zmagal tudi v prvi vožnji. Gajser je bil v kvalifikacijah osmi, začel na sedmem mestu, pred koncem pa je pridobil še eno.

Precej bolje je opravil drugo vožnjo. Začel je sicer slabše in se prebijal z 9. mesta, a je nato v zadnji tretjini dirke po vrsti prehiteval tekmece in se, potem ko je zaradi njegovega pritiska naredil napako tudi Febvre in padel, prebil že na tretje mesto.

To pa je bilo dovolj tudi za skupno tretjo stopničko; za Gajserja, ki je vse prejšnje uspehe dosegel s Hondo (nazadnje je bil z njo na stopničkah na lanski zadnji dirki septembra v Darwinu, ko je bil tudi tretji), je zdaj prvič prišel med najboljše tri še z Yamaho.

Dirko sta skupno na vrhu končala Coenen in Herlings, ki sta bila najboljša v drugi vožnji, s 50 in 44 točkami, Gajser jih je za tretje mesto zbral 35.

Pancar je kvalifikacije končal na 21. mestu, v uvodni vožnji pa je odstopil že po dveh krogih in bil na koncu 27. V drugi se je odrezal malenkost bolje in na koncu z 20. mestom še ujel eno točko.

V SP je na vrhu s polnim izkupičkom iz Španije zdaj Coenen, ki ima 102 točki, Herlings je drugi s 94. Gajser je ostal šesti (74), Pancar je s 13 točkami zdrsnil na 21. mesto.

Dirkači bodo imeli naslednjo postajo SP že naslednji teden v Frauenfeldu (Švi).