Zdaj že četrti v Evropi in peti na svetu

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca na najnovejši svetovni lestvici zaseda visoko 5. mesto, na evropski pa je četrta. Odbojkarice so 20. na svetu, v evropski konkurenci pa zasedajo 12. mesto, so po koncu elitne lige narodov in evropske lige sporočili iz krovne slovenske zveze.

Na vrhu svetovne lestvice so znova Poljaki, ki so za več kot 30 točk ušli Italijanom na drugem mestu. Tretji so Rusi, ki jih je mednarodna zveza FIVB z lestvice umaknila spomladi 2022, pred dnevi pa jih je z enakim številom točk vrnila v razvrstitev.

Četrti so Japonci, peti pa Slovenci. Med deseterico so še Američani, Brazilci, Francozi, Turki in Bolgari.

Na danes posodobljeni evropski lestvici so najboljši Italijani pred Poljaki in Rusi, četrti so Slovenci, ki so prehiteli Francoze. V prvi deseterici so še Srbija, Bolgarija, Nemčija, Finska in Belgija.

Saša Planinšec je kapetanka slovenskih odbojkaric. FOTO: dokumentacija Dela

Odbojkarice so na svetovni lestvici po porazih proti Švedinjam in nepričakovani zmagi Tajk nad Brazilkami izgubile štiri mesta in s 16. nazadovale na 20.

Na evropski lestvici pa je med ženskimi reprezentancami najuspešnejša Srbija pred Italijo, Slovenija je 12.

Po koncu lige narodov bodo tekmovanja pod okriljem FIVB za letos končana, najboljše ženske in moške reprezentance pa avgusta in septembra čaka še evropsko prvenstvo.