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Drugo

Zdi se mi super, da so tudi igralke iz top 10 premagljive

Vodilna slovenska teniška igralka Veronika Erjavec danes v 1. kolu slovitega turnirja favoritinja proti Francozinji Leoili Jeanjean.
Veronika Erjavec je trdno odločena ponoviti dosežek iz lanskega Wimbledona, ko se je uvrstila v 2. kolo. FOTO: Edgar Su/Reuters
Galerija
Veronika Erjavec je trdno odločena ponoviti dosežek iz lanskega Wimbledona, ko se je uvrstila v 2. kolo. FOTO: Edgar Su/Reuters
Siniša Uroševič
29. 6. 2026 | 15:34
3:55
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Teniška sezona je res dolga, preizkušnje si od januarja do novembra sledijo kot po hitrem tekočem traku, med njimi pa je najbolj odmeven Wimbledon. Tako kot med smukači Kitzbühel, kolesarji Tour de France ali veslači Luzern. In zato je povsem razumljivo veselje Veronike Erjavec, da bo danes nadaljevala sezono z uvodnim nastopom na londonskem jugu, kjer so znamenita igrišča s travnato podlago.

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Jannik Sinner in Arina Sabalenka na sveto travo kot št. 1

Prva tekmica 26-letne Slovenke bo francoska igralka Leoila Jeanjean. Slednja je štiri leta starejša od naše igralke, na lestvici WTA je nižje, zaseda namreč 132. mesto, Veronika je 89. Pred zdaj vodilno slovensko teniško igralko in tudi edino našo nastopajočo v posamični konkurenci Wimbledona 2026 je tako lepa priložnost ponoviti lanski dosežek uvrstitve v 2. kolo tega prestižnega turnirja.

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medsebojna dvoboja sta doslej igrali Veronika Erjavec in Leoila Jeanjean. Izid v zmagah je 1:1

»To je moj poglavitni cilj in upam, da ga bom dosegla,« nam je iz Londona v pričakovanju njenega današnjega štarta sporočila Ljubljančanka, ki bi se v primeru tega uvodnega uspeha v 2. kolu pomerila z zmagovalko ukrajinskega dvoboja Elina Svitolina – Darja Snigur. Uvrstitev v wimbledonsko 2. kolo je sicer doslej najvidnejši Veronikin dosežek na turnirjih za grand slam: »Lanska pot do nastopa v 2. kolu ni bila preprosta, ker sem morala najprej v kvalifikacije. Brez teh je precej lažje, bolj umirjeno se pripraviš na glavni turnir.« Slednje pa je doživela zdaj, ko ji kot igralki iz top 100 svetovne ženske teniške razvrstitve ni bilo treba skozi zahtevno izločilno sito.

Vedno znova se veseli prihoda v Wimbledon. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Vedno znova se veseli prihoda v Wimbledon. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Pomlad močnih turnirjev

Najvišje doslej je bila na lestvici WTA na 84. mestu, sredi letošnjega maja, kajpak si želi napadati še višjo uvrstitev. »V tej pomladi sem zbrala več nastopov na turnirjih višje ravni kot v preteklosti. Zato je bilo tudi manj zmag, kot bi si sicer želela, toda obenem so dvoboji z močnejšimi tekmicami edina pot za načrtovan osebni vzpon,« je poudarila. Ob tem pred današnjim štartom ohranja optimizem, ker v pomladnih mesecih te sezone od portoroškega poraza Slovenije s Španijo (1:3) v pokalu Billie Jean King ni imela nikakršnih zdravstvenih težav, uvodno wimbledonsko tekmico pa dobro pozna. Prav lani je namreč naša igralka izločila to Francozinjo v kvalifikacijah najodmevnejšega teniškega turnirja na svetu: »Poznam jo, v miru se bom pripravila na tekmo, poskusila izkoristiti moje prednosti. Kajpak upam na najboljše ...«

Pred enim letom je na londonski travi premagala Ukrajinko Marto Kostjuk. FOTO: Isabel Infantes/Reuters
Pred enim letom je na londonski travi premagala Ukrajinko Marto Kostjuk. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

V Londonu bo tako tretji turnir sezone za grand slam, na tistem prejšnjem v Parizu je bilo veliko presenečenj – močno sta odmevali tudi zgodnji slovesi vodilnih s svetovne lestvice – Jannika Sinnerja in Arine Sabalenka. »Meni je to super, ko spoznam, da nihče ni nepremagljiv. Igralke moje ravni so dokazale, da se lahko kosajo z igralkami iz top 10,« nam je še dejala igralka, ki bo za mesto na lestvici WTA branila tudi nekaj točk iz lanskega Wimbledona, letošnja bera pa ji bo krojila tudi nadaljevanje sezone in odločitev, kdaj bo odpotovala na poletno ameriško turnejo, katere vrh bo turnir v New Yorku, zadnji v sezoni za grand slam.

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