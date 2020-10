Zdravljica tudi za Anko Pogačnik

Ljubljana - Slovenski judoisti in judoistke so bili tudi drugi dan turnirja za evropski pokal v Dubrovniku, prvega tovrstnega po izbruhu novega koronavirusa, zelo uspešni. Osvojili so še štiri kolajne, skupaj torej devet.



Potem ko je uvodni tekmovalni dan z zlato kolajno zablestel David Štarkel (do 60 kg), je tudi včeraj v Dubrovniku zadonela Zdravljico. Hrvaški prireditelji so jo zaigrali v čast Anki Pogačnik, ki je ugnala vse tri hrvaške tekmice v kategoriji do 70 kilogramov. Potem ko je 28-letna članica JK Triglav z iponoma premagala Anđelo Violić in Ivano Mandarić, je bila v finalu z vazarijem boljša še od Barbare Matić, ki se lahko pohvali že s tremi odličji na evropskih prvenstvih.



V zaključnem dvoboju je od slovenskih reprezentantov nastopil tudi težkokategornik Vito Dragič (nad 100 kg), ki je v obračunu za zlato lovoriko z iponom izgubil s Srbom Žarkom Ćulumom. V isti kategoriji je bil Enej Marinič tretji, z bronasto kolajno se je okitila tudi Zarja Tavčar (do 70 kg).



Že v soboto so se ob Štarklu na zmagovalni oder povzpeli tudi srebrna Lia Ludvik (do 63 kg) ter bronasti Jaka Kavčič (do 66 kg), Matjaž Trbovc (do 66 kg) in Adam Bergant (do 73 kg).