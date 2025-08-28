Zdravniška služba bi Možiča pustila doma, a o tem ne želi niti slišati

V slovenski reprezentanci je prišlo do prvih sprememb. Ekipa se intenzivno pripravlja na odhod na Japonsko, kamor bo odpotovala v nedeljo, tam bo opravila še en teden priprav z domačo reprezentanco, nato bo odšla na Filipine in se na prizorišču pripravila na začetek SP.

Selektor Fabio Soli je prečrtal Janeza Kržiča in Vida Ranca, ki ne bosta potovala z moštvom, še vedno pa je v zraku nastop Roka Možiča. »Včeraj se je ekipi priključil Možič, ki se sooča z vnetjem ovojnice v kolenu. Trenira po posebnem programu, ki ne vključuje skokov. Predlog zdravstvene službe je, da ne bi potoval z ekipo, ampak on si to želi, tako da se bo še odločalo o tem. V nadaljnjih dneh bomo dokončno vedeli, kako je z njegovim stanjem,« še ni povsem obupal Soli.

Še večje breme bo padlo na ramena drugih, tudi Nika Mujanoviča, ki igra na mestu korektorja. Foto VNL

Zdravstveno stanje Možiča je že nekaj časa vprašljivo, a si odlični slovenski sprejemalec zelo želi igrati za reprezentanco. Na tem položaju ima Slovenija precej težav, tudi Tine Urnaut še ni stoodstotno pripravljen in ima nekaj zdravstvenih težav, Klemen Čebulj pa to poletje ni del reprezentance.

»Trenutno precej delamo v fitnesu. Imamo še nekaj manjših težav, Tine Urnaut še ni čisto v redu, dela, kolikor je v njegovi moči. Ekipa trenira na polno, maksimalno jih potiskam. Igralci trpijo, kar potrebujemo za ritem, predvsem Tine, Alen Pajenk in Gregor Ropret, ki niso bili v prvem delu veliko zraven oziroma skoraj nič. Nimamo veliko časa,« je stanje orisal selektor Soli in dodal: »Ves čas poudarjam, da se moč skriva v ekipi, ekipnem duhu, in ne pri posameznikih ter njihovih kvalitetah oziroma sposobnostih, in mislim, da je to bila tudi naša glavna moč v ligi narodov. Tega si si želim tudi za SP.«

FOTO: VNL

Slovenija bo pred začetkom prvenstva odigrala štiri pripravljalne tekme, dve z Japonsko in nato na Filipinih še z Iranom in Argentino. Prva tekma na Filipinih jih s Čilom čaka 13. septembra.