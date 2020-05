Zdravstvenim delavcem 5,5 milijona dolarjev

Ljubljana

Prvi zvezdnik dobrodelnega turnirja je bil Rory McIlroy. FOTO: AFP

- Na Floridi je potekal težko pričakovani prvi dvoboj najboljših golfistov sveta po izbruhu pandemije novega koronavirusa. V dobrodelne namene so zbrali 5,5 milijona ameriških dolarjev.Tekmovanje je potekalo v zelo neobičajnih pogojih. Na igrišču so bili le štirje golfisti, na eni strani prvi in peti s svetovne lestvice,s Severne Irske in Američan, na drugi pa domači ljubljenecin manj znaniPo razigravanju oziroma dodatni igri sta zmagala favorita, se pravi dvojica McIlroy/Johnson, glavni namen predstave pa je bilo zbiranje finančnih sredstev za pomoč zdravstvenim delavcem v ZDA.Golfisti, ki so igrali v kratkih hlačah, kar sicer pri profesionalcih ni običajno, ter bili brez nosačev palic oziroma »caddyjev«, so prispevali nekaj več kot tri milijone dolarjev, preostanek pa so zbrali televizijski gledalci z donacijami.V prenos dvoboja, ki si ga je bilo mogoče ogledati na številnih televizijskih postajah, med drugimi tudi v Sloveniji, so se oglasile številne znane osebnosti. Med njimi predsednik ZDA, filmski zvezdnikin drugi golfist sveta, Španec