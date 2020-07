FOTO:Že od mnogih odpisani Finec dokazal, da še zdaleč ni za odpis

Valtteri Bottas je slavil 8. zmago v formuli 1, drugo na VN Avstrije.

Lewis Hamilton je po kazni z drugega mesta zdrsnil na četrto.

Na zmagovalni oder se je prvič povzpel 20-letni Lando Norris.

Med dirko pod strašanskim pritiskom

Lewis Hamilton je dolgo dihal za ovratnik svojemu finskemu moštvenemu sotekmovalcu. FOTO: Joe Klamar/Reuters

Lando Norris se je prvič udeležil slovesne razglasitve najboljših v formuli 1. FOTO: Mark Thompson/Reuters

Ljubljana – Ko spremljevalci formule 1 špekulirajo o tem, kdo bo prihodnje leto obbranil srebrne oziroma zdaj zaradi boja proti rasizmu črne barve Mercedesa, domala vsi po vrsti odpisujejo. Toda finski as je z imenitno predstavo na včerajšnji veliki nagradi Avstrije zaprl usta kritikom in (jim) pokazal, da nikakor ni za odpis.Potem ko je na vseh treh prostih treningih gledal v hrbet Hamiltonu, je Bottas v zadnjem delu sobotnih kvalifikacij, torej takrat, ko je bilo najbolj potrebno, iz sebe in svoje »črne puščice« iztisnil vse ter si z najhitreje odpeljanim krogom v zgodovini Spielberga pridirkal najboljši štartni položaj (že 12. v F1). Z njega se je pred praznimi tribunami ob znameniti progi na avstrijskem Štajerskem (in pred več milijoni televizijskih gledalcev po vsem svetu) izstrelil v vodstvo in uspešno nadziral tekmece za seboj.Ker so Hamiltona dobro uro pred začetkom uvodne letošnje dirke zaradi neupoštevanja rumene zastave v kvalifikacijah z drugega položaja kazensko premaknili na peto, je bil Valtterijev najbližji zasledovalec sprva branilec lanske in predlanske zmage(Red Bull). Toda 22-letni Nizozemec, ki je bil z vloženo pritožbo še posebej zaslužen, da so pristojni vendarle kaznovali Lewisa, je moral hitro pokopati svoje upe na ponovitev podviga, saj ga je v 14. krogu ustavila tehnična okvara »rdečega bika«.Kmalu zatem se je Hamilton močno približal vodilnemu Bottasu in mu začel dihati za ovratnik, toda 30-letni dirkač iz Nastole pri Lahtiju je ostal hladnokrven kakor pravi severnjak. V nasprotju z britanskim šampionom, ki se je deset krogov pred ciljem zapletel v trk s takrat tretjeuvrščenim Tajcem(Red Bull) in si prislužil petsekundni kazenski pribitek, zaradi katerega je na koncu z drugega zdrsnil na nehvaležno četrto mesto, si finski zvezdnik ni privoščil nobene napake.Na razburljivi preizkušnji, ki jo je končalo le enajst od 20 dirkačev, je uspešno obvozil vse čeri in na koncu zasluženo zmagal. »Uf, pritisk je bil tokrat res strašanski. Ko je prvič na stezo pripeljal varnostni avtomobil in strnil kolono za menoj, sem si rekel: 'V redu, bom že preživel.' Toda nato sem ga pred seboj gledal še dvakrat in posledično tik za seboj tudi Lewisa,« je Bottas zmajeval z glavo, potem ko se je spomnil, koliko (novih) priložnosti je včeraj dobil Hamilton.Finski as je kljub temu ohranil mirne živce, po osmi zmagi v formuli 1, drugi na Red Bullovem Ringu po letu 2017, pa mu je toliko močneje odleglo tudi zaradi težav z menjalnikom, ki sta jih imela obe »črni puščici«. »Bolje res ne bi mogel začeti sezone,« je še dejal dobro razpoloženi Bottas, preden si je privoščil zasluženi požirek zmagovitega šampanjca.Do ušes sta bila nasmejana tudi drugouvrščeni Ferrarijev adutin tretjeuvrščeni McLarnov up, ki ju pred dirko pravzaprav nihče ni uvrščal tako visoko. »Če sem iskren, drugega mesta res nisem pričakoval. Toda v moštvu smo vse izpeljali popolno, pri tem pa smo imeli tudi srečo zaradi odstopov in Lewisove kazni. A to je bil tudi naš cilj, da izkoristimo priložnosti, ki se nam bodo ponudile,« je pojasnil 22-letni Monačan in pristavil, da jih pri Ferrariju čaka še ogromno dela, saj je Mercedes celo večnost pred njimi.Navdušenja ni skrival niti dve leti mlajši Britanec, ki se je v zgodovino formule 1 vpisal kot tretji najmlajši dirkač na zmagovalnem odru, potem ko je z najhitrejšim krogom dirke prav v zadnjih metrih potisnil na četrto mesto slovitega rojaka Hamiltona. »Zdaj sem ob sapo in brez besed. Če samo pomislim na to, kje je bil McLaren še pred nekaj leti in kje je zdaj, sem res ponosen, da sem član te ekipe,« je bil presrečen Norris.Hamiltonu včeraj – razumljivo – ni bilo do smeha. »Valtteri je super opravil svojo nalogo, sam pa nisem imel najboljšega vikenda. Kazni moram sprejeti, gremo naprej!« ni bil kaj prida zgovoren 35-letni Anglež, ki se nadeja, da bo svoj vtis popravil na naslednji preizkušnji, ki bo že to nedeljo prav tako v Spielbergu. Takrat za veliko nagrado Štajerske.