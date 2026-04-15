PREMIUM   D+   |   Drugo

Že pred začetkom prvenstva prvi udarec za slovensko reprezentanco

Na 75. EP bo nastopilo le 11 naših judoistov. Zaradi bolezni je tik pred zdajci svojo udeležbo v Tbilisiju odpovedala nadarjena Ljubljančanka Kaja Schuster.
Kaji Schuster je račune prekrižala bolezen. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Miha Šimnovec
15. 4. 2026 | 09:57
15. 4. 2026 | 10:14
4:04
A+A-

Slovensko zastopstvo v judu je že pred začetkom 75. evropskega prvenstva, nad katerim se bo jutri dvignil zastor v Tbilisiju, doživelo prvi udarec. Zaradi bolezni je namreč tik pred zdajci svoj nastop v glavnem mestu Gruzije odpovedala Kaja Schuster (do 70 kg), na katero so sicer v našem taboru polagali velike upe.

Nadarjena judoistka Bežigrada na začetku letošnje sezone resnično nima sreče. »Imela sem poškodovan gleženj, potem so si sledile tudi različne bolezni. Očitno sem se po poškodbi prehitro vrnila na blazine in si moje telo ni dovolj odpočilo. Moja forma zaradi tega ni bila ravno življenjska, je pa bila glede na okoliščine vseeno najboljša možna,« je odkrito spregovorila Schustrova.

judoKaja SchusterKaja Kajzerevropsko prvenstvoTbilisi

