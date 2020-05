Zelena luč za julijski dirki za VN Avstrije

Spielberg – Sezona 2020 svetovnega prvenstva v formuli 1 se bo začela julija z dvema zaporednima dirkama za veliko nagrado Avstrije v Spielbergu, saj jima je avstrijska vlada danes prižgala zeleno luč. Obe dirki, ki bosta na sporedu 5. in 12. julija, pa bosta minili brez gledalcev, je odločitev predstavilo avstrijsko ministrstvo za zdravje.



Vlada je dirki odobrila, potem ko so organizatorji predstavili celovit in profesionalen načrt ukrepov za zajezitev širjenja covida-19. Upoštevajoč epidemiološke razmere bo vlada odločala tudi o tem, ali bo dovolila ogled dirk tudi gledalcem, sicer v zelo omejenem obsegu.



Vodstvo F1 je zaradi koronavirusne pandemije odpovedalo ali preložilo prvih deset dirk sezone. Dirki v Spielbergu na Red Bull Ringu bosta pomenili začetek svetovnega prvenstva leta 2020.