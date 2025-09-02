Zeleni pekel ni prinesel sreče slovenskemu upu

Neomejen dostop | že od 14,99€
Na znamenitem Nürburgringu, ki mu pravijo tudi »zeleni pekel«, je bila minuli konec tedna na sporedu peta letošnja preizkušnja za evropsko prvenstvo v razredu GT4, na kateri sta slovensko ekipo Mapetrol Lema Racing z mercedesom AMG GT4 zastopala Mark Kastelic in njegov finski moštveni sotekmovalec Elias Niskanen. Toda dirki na sloviti nemški stezi se nista razpletli po njunih željah.
V kvalifikacijah je bil Niskanen 26., Kastelic pa je zasedel 18. mesto. Na sobotni dirki je nato 25-letni Finec s 30. štartnega položaja napredoval na 25. mesto, še deset mest pa je pridobil 18-letni Slovenec, ki je nato v zadnji šikani med prehitevanjem trčil v tekmeca. Nemški prireditelji so prisodili ekipi desetsekundno kazen, zaradi katere je nazadovala na 23. mesto. Nedelja je prinesla novo razočaranje – Kastelicu je že v drugem zavoju počila pnevmatika, kar je pokopalo vse upe na dober rezultat.
»To ni bil naš vikend, upam, da bo zaključek sezone oktobra v Barceloni uspešnejši,« si je še zaželel Kastelic.
