    Drugi športi

    Zeleni pekel ni prinesel sreče slovenskemu upu

    Komaj 18-letni dirkač Mark Kastelic je imel minuli konec tedna na preizkušnji za evropsko prvenstvo na znamenitem Nürburgringu obilo smole.
    Mark Kastelic ni bil zadovoljen z razpletom dirk na Nürburgringu. FOTO: Mapetrol Lema Racing
    Mark Kastelic ni bil zadovoljen z razpletom dirk na Nürburgringu. FOTO: Mapetrol Lema Racing
    Miha Šimnovec
    2. 9. 2025 | 13:21
    2. 9. 2025 | 13:22
    2:26
    Na znamenitem Nürburgringu, ki mu pravijo tudi »zeleni pekel«, je bila minuli konec tedna na sporedu peta letošnja preizkušnja za evropsko prvenstvo v razredu GT4, na kateri sta slovensko ekipo Mapetrol Lema Racing z mercedesom AMG GT4 zastopala Mark Kastelic in njegov finski moštveni sotekmovalec Elias Niskanen. Toda dirki na sloviti nemški stezi se nista razpletli po njunih željah.

    Pri rosnih 16 letih uspešno kroti 650 konjskih moči

    V kvalifikacijah je bil Niskanen 26., Kastelic pa je zasedel 18. mesto. Na sobotni dirki je nato 25-letni Finec s 30. štartnega položaja napredoval na 25. mesto, še deset mest pa je pridobil 18-letni Slovenec, ki je nato v zadnji šikani med prehitevanjem trčil v tekmeca. Nemški prireditelji so prisodili ekipi desetsekundno kazen, zaradi katere je nazadovala na 23. mesto. Nedelja je prinesla novo razočaranje – Kastelicu je že v drugem zavoju počila pnevmatika, kar je pokopalo vse upe na dober rezultat.

    Po odstopu so si ogledovali počeno gumo. FOTO: Mapetrol Lema Racing
    Po odstopu so si ogledovali počeno gumo. FOTO: Mapetrol Lema Racing
    »Na dirkah je kakor v vsakem drugem športu. Polne so lahko veselja, žalosti, presenečenj in razočaranj. S preizkušnjo na Nürburgringu ne moremo biti zadovoljni. Čeprav sva se z Eliasom dobro borila in prehitela kar nekaj tekmecev, se ni izšlo po najinih željah. V soboto je boljšo uvrstitev pokvarila kazen, v nedeljo pa počena pnevmatika. Očitno sem povozil nekaj, kar je ležalo na stezi, morda je bil kakšen oster del avtomobila, pločevine, vijak ali kaj podobnega. S prazno gumo sem odpeljal ves krog in pripeljal v bokse, kjer so mehaniki sicer zamenjali prednje kolo, toda upov na to, da bi še ujel dirkače spredaj in se boril za dober rezultat, je bilo seveda konec,« je pojasnil mladi slovenski dirkač.

    »To ni bil naš vikend, upam, da bo zaključek sezone oktobra v Barceloni uspešnejši,« si je še zaželel Kastelic.

    Sorodni članki

