Železni Mike prepotoval pol sveta za 100 ljubljenčkov

Mike Tyson (57), eden najboljših in najbolj razvpitih boksarjev, se je znašel v mnogih škandalih in pogosto pristal za rešetkami, tudi ko je odvrgel rokavice. Toda v zadnjem času gre njegova krivulja navzgor ...

Odkril je namreč poslovno žilico, hkrati ima veliko konjičkov. Med drugim je nastopil v obeh delih filmske uspešnice Hangover, vodi zelo priljubljen podcast, njegov posel s kanabisom prinaša več kot pol milijona evrov na mesec.

Ima pa še eno strast, ljubezen do golobov, ki jih je vzljubil med odraščanjem v Brooklynu. Nekdanji svetovni prvak, ki je dobil 50 od 58 profesionalnih dvobojev, večino z nokavtom, je ta teden obiskal oddaljeno vasico na Poljskem, kjer je kupil – reci in piši – sto golobov.

Tyson je prepotoval več kot 9.000 kilometrov od domačega Las Vegasa do vasi Piątnica Poduchowna, da je prevzel 100 perjastih ljubljenčkov, piše The Sun.

Mike Tyson obožuje golobe. FOTO: Reuters

»Od nekdaj sem oboževal golobe, učijo nas sočutja. Bili so moj izhod. Ko sem bil debel in grd, so me vrstniki zbadali, edino tolažbo sem imel v golobih,« je pred časom razložil železni Mike, ki je nekoč zapustil dekle, ker ga je sililo, da poje goloba, premlatil je tudi smetarja, ker je truplo njegovega priljubljenega goloba vrgel v smetnjak.

Kaj je posebnega na poljskih golobih, ni znano.