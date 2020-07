FOTO:Železni Mike znova v ringu 12. septembra

Los Angeles – Po poročanju ameriških medijev se bo nekdanji sloviti ameriški boksarv ring vrnil 12. septembra. Tekmec 54-letnega železnega Mika pa ne bo njegov nekdanji veliki tekmec, kot so namigovali nekateri novinarji, temveč 51-letniTyson je pred kratkim na Instagramu objavil več fotografij in videoposnetkov na svojih treningih ter očaral ljubitelje boksa.Po zadnjih informacijah bo dvoboj 12. septembra v ameriški zvezni državi Kalifornija in bo trajal osem rund.Tyson je imel zadnji dvoboj 6. novembra 2005 v Washingtonu, ko ga je premagal Irec. Nekoč boksarsko mogočni Tyson je v svoji karieri dosegel 50 zmag, od tega 44 z nokavtom, in doživel šest porazov.