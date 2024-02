Zelko gre v Pariz: Hvala bogu, bil je naporen dan

Mariborski jadralec Žan Luka Zelko je na odprtem evropskem prvenstvu v Atenah v razredu ilca 7 zasedel končno 12. mesto (78 točk) v konkurenci 136 jadralcev ter 11. mesto med evropskimi jadralci. S tem je Sloveniji prijadral normo za olimpijske igre poleti v Parizu. Naslov je osvojil Finec Valtteri Uusitalo (42).

»Danes se je končalo EP, na katerem sem za las zgrešil prvo deseterico, ampak sem zadovoljen s tem, da sem osvojil olimpijsko normo Sloveniji in sebi za OI v Parizu. Moram reči, da sem si danes otežil sicer kar lahko delo. Bogu hvala, da sem se za zadnji plov skoncentriral in odjadral vrhunsko. Rezultat je tukaj, norma je v žepu, sedaj se osredotočam na OI. Sem vesel in ponosen, je pa za mano naporen dan,« je sporočil Zelko.

Zaključni dan EP je večji del minil v čakanju na veter, številnih prekinjenih regatah in zahtevnem jadranju. Zelko je bil po predzadnjem regatnem dnevu EP v zelo dobrem položaju na sedmem mestu. S tem je bil drugi med evropskimi državami brez norme. Na tem EP so namreč podelili še dve normi evropskim državam.

Mariborčanu današnja prva plova nista šla po načrtih, saj je v prvem dobil kazenski obrat za na koncu 43. mesto. V drugem je veter spremenil smer za 30 stopinj, Zelko pa ga je končal kot 35. Kazalo je že, da se mu sanje o nastopu na OI ne bodo uresničile.

Sledil je še zadnji plov tega EP, v katerem je Zelko odjadral odlično in ga zaključil na osmem mestu, kar je bilo dovolj za skupno 11. mesto med evropskimi jadralci. S tem je osvojil tudi drugo mesto med evropskimi državami brez olimpijske norme, pred njim je bil le jadralec iz Izraela.

Zelko je bil vesel uvrstitve na OI. FOTO: Uroš Kekuš/JZS

Nekaj dodatne nervoze je pri Zelku dolgo vlival tudi podatek, da so morali za veljavno kvalifikacijo na OI odjadrati najmanj šest regat. Do današnjega finalnega nastopa je bilo opravljenih le pet regat, kar pomeni, da jih je bilo dovolj za veljavnost prvenstva, potrebne so bile štiri regate, ne pa tudi za OI.

EP je namreč že prvi dan zaznamovalo slabo vreme in pomanjkanje vetra, s čimer so izvedli le en plov v ženski konkurenci. Naslednji dan niso izpeljali nobenega plova, šele tretji dan EP so izpeljali vse predvidene regate. Zelko je v svoji skupini končal na šestem in petem mestu ter je bil s tem v skupni razvrstitvi na četrtem mestu.

Po novem dnevu brez nastopa je predzadnji dan EP Zelko končal na 12. mestu, kar je bil do finalnega dne njegov najslabši rezultat na tem prvenstvu. Naslednji dve je zaključil na osmem in četrtem mestu ter nazadoval na skupno sedmo, a je vendarle zdržal v boju za OI.

Med člani sta na EP nastopila tudi slovenska mladinca Luka Zabukovec in Benjamin Aganovič, prvi je končal na 52., drugi pa na 102. mestu.

V ženskem razredu ilca 6 je prav tako mladinka Alenka Valenčič končala na 27. mestu, Lin Pletikos pa na 43. mestu. Obe sta jadrali v zlati skupini.