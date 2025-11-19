  • Delo mediji d.o.o.
    Drugi športi

    Žena Anamarija je tista, ki mu po tekmah nameni ostre besede

    Najboljša slovenska atleta leta 2025 sta Tina Šutej in Kristjan Čeh.
    Tina Šutej je na svetovnem prvenstvu v Tokiu zablestela z bronasto kolajno. FOTO: Andrej Isakovic/AFP
    Galerija
    Tina Šutej je na svetovnem prvenstvu v Tokiu zablestela z bronasto kolajno. FOTO: Andrej Isakovic/AFP
    M. Š., STA
    19. 11. 2025 | 22:18
    A+A-

    Tina Šutej (Kladivar Celje) in Kristjan Čeh (Ptuj) sta najboljša slovenska atleta leta 2025. Najboljši trener je bil Milan Kranjc, ki bedi nad Šutejevo, ki je letos v skoku s palico osvojila kar tri kolajne na velikih tekmovanjih, zadnjo septembra s tretjim mestom na svetovnem prvenstvu v Tokiu.

    Odlično sezono je napovedala že marca z dvema srebrnima odličjema – druga je bila na obeh dvoranskih prvenstvih, svetovnem v Nanjingu na Kitajskem in evropskem v Apeldornu na Nizozemskem. Njen trener Kranjc je ob tem prejel še zlato plaketo Atletske zveze Slovenije (AZS). Srebrni plaketi sta prejela Igor Primc in Branko Škof, bronaste pa Živa Remic, Živa Križ in Darija Šoba. Priznanje za 60 let delovanja je šlo v vitrine kluba Pomurje iz Murske Sobote.

    »Iskreno bi se zahvalila Milanu Kranjcu, ki z mano preživi največ časa in vidi vse moje vzpone in padce. Imela sem srečo, da sem po koncu kariere Slavca Černeta dobila priložnost, da sem prišla h Kranjcu. Vedela sem, da je vrhunski trener. Dve leti je trajalo, da sva se ujela. Od 2021. sem osvojila sedem kolajn na velikih tekmovanjih in dosegla številne rekorde,« je povedala Šutejeva. Za slovensko reprezentanco je od leta 2006 zbrala že 50 nastopov, v prihodnjem letu pa se nadeja tudi prve zlate članske lovorike na velikih tekmah.

    »Žena Anamarija je tista, ki mi pove kakšne ostre besede po mojih nastopih. A sam sem tisti, ki od sebe tudi največ pričakujem,« je dejal Čeh, ki je sicer finale svetovnega prvenstva v Tokiu razočaran končal na osmem mestu. »Iz tega tekmovanja smo se zagotovo nekaj naučili,« je pristavil slovenski rekorder v metu diska.

    Kristjanu Čehu se letos nastop na svetovnem prvenstvu ni izšel po željah. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP
    Kristjanu Čehu se letos nastop na svetovnem prvenstvu ni izšel po željah. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

    Rekorden proračun v višini 3,5 milijona evrov

    Priznanja je prejel celoten prireditveni odbor evropskega ekipnega prvenstva druge in tretje lige poleti v Mariboru, kjer se je slovenska reprezentanca, katere kapetana sta bila prav Šutejeva in Čeh, prvič doslej uvrstila v ekipno prvo ligo. Vodja ekipe je bil nekdanji olimpijec Boštjan Fridrih.

    Ekipno EP je v svojem nagovoru izpostavil tudi Primož Feguš, predsednik AZS, katere letošnji proračun je bil rekorden v višini 3,5 milijona evrov. »V Mariboru smo gostili 1500 atletinj in atletov iz 31 držav. Ob zgodovinski uvrstitvi med elito smo se z vseh velikih tekmovanj vrnili vsaj z eno kolajno. Misli že usmerjamo v prihodnje leto z vrhuncem – EP na prostem v Birminghamu. Želimo si, da bi tudi v 2026, tako kot letos, govorili o najuspešnejšem letu v zgodovini slovenske atletike,« je napovedal Feguš.

    V tradicionalni anketi AZS je med člani Kristjan Čeh prejel 377 točk. Za njim sta se razvrstila Matic Ian Guček (Kladivar Celje, 248) in Rok Ferlan (Triglav Kranj, 206). Med članicami je Šutejeva prejela 436 točk in krepko ugnala ostale. Druga je bila Klara Lukan (Kladivar Celje) s 242 točkami, tretja pa Neja Filipič (ŽAK Ljubljana, 135).

    Med mlajšimi člani sta slavila Guček (422) in Lucija Potnik (Radlje ob Dravi, 350), med starejšimi mladinci Andraž Rajher (HyperCut Ptuj, 271) in Hana Sekne (Kranj, 306), med mlajšimi mladinci Matic Modrijančič (Slovenska Bistrica, 199) in Živa Remic (Olimpija, 407), med pionirji pa Nejc Meglič (Krka Novo mesto, 211) in Gaja Rutar (Kobarid, 199).

    V celjskem Narodnem domu so podelili še nekaj priznanj, tudi za dosežene rekorde in reprezentančne nastope. Najboljša veterana sta bila Boštjan Eržen in Jožefa Rogelj, najboljši klub ŽAK Ljubljana, najboljši organizator novomeška Krka, nagrado EA za trenerje sta prejela Lojze Pungerčič in Anica Živko, zlate trenerske značke pa Branko Škof, Andrej Jeriček, Borut Retelj in Lovrenc Umek.

