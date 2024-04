Žena ga mlati bolj, kot ga je tekmec, Monika kakor pravi pitbull

Na spektaklu WFC 26/Brave CF 81 so bile oči slovenskih ljubiteljev mešanih borilnih športov (MMA) v ljubljanski dvorani Tivoli najbolj uprte v domače mojstre dvobojev v kletki. Od štirih slovenskih borcev so z zmagami navdušili trije, ob Moniki Kučinič (do 52 kg) sta bila uspešna tudi Domen Drnovšek (do 79 kg) in težkokategornik Haris Aksalič.

Monika Kučinič (4 zmage, 2 poraza) je znova potrdila, da je pravi pitbull, kakor se glasi njen vzdevek. Čeprav je bila – kot je bilo videti – proti Gruzinki Sofiji Bagišvili (9 zmag, 5 porazov) že v brezupnem položaju, se je rešila iz kočljivega položaja in uprizorila težko verjeten preobrat. V tretji rundi je nato z vzvodom prisilila k vdaji 25-letno nasprotnico iz Batumija.

Haris Aksalič je znova pokazal svojo moč. FOTO: Roman Šipić/Delo

»V takšni situaciji sem že bila, toda poznate me, jaz sem pitbull, nikoli se ne predam!« je povedala 27-letna Senovčanka, ki je ob tem dodala: »Po vseh težkih preizkušnjah sem se spet postavila na noge, ta zmaga pa mi bo dala zagon za naprej.«

Nekdanji vrhunski boksar Haris Aksalič je slavil še drugo zmago v MMA. Toda zanjo se je moral precej bolj potruditi kot za prvo, saj se je proti Turku Bakiju Sahinu (1 zmaga, 1 poraz) prav tako kot Kučiničeva hitro znašel v precejšnjih težavah. Vendar pa se je odlično izvlekel iz njih in nato z udarci na tleh nokavtiral tekmeca. »Mislil sem že, da bo konec, vdal pa se ne bi. Preveč sem trmast,« je poudaril 32-letni Ljubljančan in pristavil: »To je moja druga zmaga, druga z nokavtom, gremo naprej! Že 25. maja bom imel naslednjo borbo na Nizozemskem.«

Uspešno je ognjeni krst v kletki prestal Domen Drnovšek (1 zmaga), ki je hitro opravil z Italijanom Andrianom Murugom (4 zmage, 1 neodločen izid, 2 poraza). »Ni bilo tako lahko, kot sem si zamislil. Enkrat me je dobro zadel. Rad bi se zahvalil svojim trenerjem Nejcu Hodniku, Alenu Štritofu in Juretu Cesarju, posebna zahvala pa gre ženi (Maji Drnovšek Povšnar), svetovni prvakinji (v ju-jitsuju), ki me bolj mlati, kot me je ta,« je Drnovšek nasmejal gledalce v dvorani, v kateri je od slovenskih borcev izgubil le David Forster (4 zmage, 2 poraza), ki je moral po točkah priznati premoč Nemcu Christianu Machu (8 zmag, 4 porazi).

V glavni borbi večera je Erko Jun iz BiH (8 zmag, 2 poraza) že v uvodni rundi obračuna do 93 kilogramov nokavtiral Alžirca Mohameda Saida Maalema (12 zmag, 6 porazov).