Ženski spektakel Anni Zatonskih

Vodilni svetovni šahovski klub Saint Louis iz ameriške zvezne države Missouri se lahko pohvali še z enim izjemnim šahovskim spektaklom, ki se izteka v teh dneh. Gre za tradicionalni ženski turnir, poimenovan po eni od ustanoviteljic že omenjenega znamenitega kluba dr. Jeanne Sinquefield.

Organizatorji, ki slovijo po svoji izjemni velikodušnosti in nadstandardni organizaciji elitnih moških turnirjev, so se na ta način oddolžili tudi nežnejšemu spolu. Nagradni sklad zaprtega ženskega turnirja znaša vrtoglavih 180 tisoč ameriških dolarjev, pri čemer zmagovalka domov odnese kar 45 tisočakov.

Izbrana druščina desetih šahistk je pestro zastopana iz vseh koncev sveta (Indijki Humpy Koneru in Harika Dronavalli, Alexandra Kosteniuk, Gruzijki Nana Dzagnidze in Bella Khotenashvili, Kazahstanka Zhansaya Abdumalik, Nemka Elisabeth Paehtz in Azerbajdžanka Gunay Mammadzada), nastopili pa sta tudi že nekaj let najboljši naturalizirani domačinki Irina Krush in Anna Zatonskih.

Pohvalno je, da so organizatorji prednost nastopa na turnirju tokrat dali bolj izkušeni generaciji šahistk, predstavnici povsem mladih sta namreč zgolj Abdumalik (23 let) in Mammadzada (22). Kot je postala stalnica za turnirje v organizaciji Saint Louisa, so vse partije odigrane v ličnih klubskih prostorih in dobro medijsko pokrite s priznanimi komentatorji in slikovitim neposrednim prenosom.

Piko na i šahovskemu spektaklu pa so dodale šahistke same, ki so s svojimi dinamičnimi predstavami poskrbele, da je turnir množično spremljan po vsem svetu. Za pravo senzacijo je poskrbela najnižje rangirana igralka Anna Zatonskih, ki je še pred iztekom turnirja s celo točko in pol prednosti pred zasledovalkami postala končna zmagovalka turnirja.

Šahistka ukrajinskih korenin je v ZDA imigrirala leta 2004, ko je za novo federacijo tudi prvič zaigrala na šahovski olimpijadi in skupaj z ekipo osvojila srebrno medaljo. Je štirikratna prvakinja ZDA in nosi naslov mednarodnega mojstra. Že vrsto let je poročena z velemojstrom Danielom Fridmanom in mama dveh otrok.

In čeprav se zdi, da je v zadnjih letih Anna šah povsem potisnila v kot, je sedaj očitno nastopila njena šahovska pomlad. Pri svojih štiriinštiridesetih letih je z zmago na zaprtem velemojstrskem turnirju osvojila še prvo normo za naslov velemojstra. Njena karakterna umirjenost in eleganca se odražata tudi za šahovnico. Šahirala je zrelo, sproščeno, ni izbirala težavnih pozicij in se zapletala v nepotrebna tveganja. Na turnirju je pokazala največ stabilnosti, kar jo je več kot zasluženo nagradilo s prvim mestom.

Razveseljivo je dejstvo, da je slavljenka postala predstavnica starejše, izkušenejše generacije šahistk, kar spodbuja preostale, da v šahu lahko vztrajajo in dosegajo odlične rezultate neodvisno od okoliščin, ki jim v primerjavi z mlajšimi kolegicami niso v prid. To je obenem še en dokaz več, da je šah vedno aktualna igra za vse generacije.

Boji za ostala mesta so še odprti. Po trenutnih kazalnikih najbolje kaže Gruzijki Khotenashvili in Nemki Paehtz. S turnirja je zaradi bolezni predčasno odšla nekdanja svetovna prvakinja Humpy Koneru, kar je privedlo do nove igralne dinamike. Najtežje obdobje zagotovo preživlja Kosteniukova, ki je imela na turnirju nekaj resnično lepih priložnosti, a jih ni izkoristila. Grenak priokus pa ji je pustil še odvzem cele osvojene točke proti Koneru, kar pravila določajo v primeru, ko igralec zapusti turnir pred polovico odigranih kol.