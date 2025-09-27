Zgodba, kakršnih šport ne pozna veliko

V nadaljevanju preberite:

Ko je Marc Marquez konec letošnjega marca na poti do zmage v Austinu povsem po nepotrebnem padel in vrgel stran dragocenih 25 točk, se je zamislil nad sabo. Ko je mesec dni pozneje zdrsnil še v Jerezu in izvlekel zgolj 12. mesto, pa je pri njem že zasvetila rdeča lučka. Jasno mu je bilo, da si nadaljnjih napak – če bo želel v boju za naslov svetovnega prvaka v razredu motoGP premagati mlajšega brata Alexa – ne bo smel več privoščiti.

Po nasvet se je takrat obrnil k Jaumeju Curcu, svojemu trenerju iz otroštva in enemu od prvih podpornikov, ki ga je leta 2001 tudi priporočil poznejšemu menedžerju Emiliu Alzamori. »Sleherni padec se zgodi iz določenega razloga ...