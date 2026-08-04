  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Berite brezplačno

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Zgodovinski dan za odbojko, Slovenkam uspel veliki met

V prihodnji sezoni bo tudi ženska odbojkarska reprezentanca igrala v ligi narodov. Odločitev so potrdili na mednarodni zvezi.
Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se veseli velikega uspeha. FOTO: Aleš Oblak
Galerija
Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se veseli velikega uspeha. FOTO: Aleš Oblak
Nejc Grilc
4. 8. 2026 | 12:05
4. 8. 2026 | 12:10
2:26
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

»Še nekaj let nazaj si tega nismo mogle predstavljati, preprosto je 'noro',« je v prvem odzivu na izvrstno novico kapetanka ženske odbojkarske vrste Saša Planinšec povzela občutke, ki so prevevali slovenski tabor. Reprezentantkam je kljub porazu proti Švedski v finalu evropske lige uspel veliki met, s strani mednarodne zveze so dobili potrdilo, da jih v prihodnji sezoni čaka mesto med odbojkarsko elito v ligi narodov.

image_alt
Po izjemnem uspehu: Slovenija igra in osvaja kolajne, ne le ugleda

»Nismo nehale verjeti niti po porazu v finalu, zdaj so se zvezde zares zložile za nas in nam omogočile ta dosežek,« je še dodala kapetanka. Reprezentanca pod vodstvom Alessandra Oreficeja na svetovni lestvici trenutno zaseda 19. mesto, v prihodnji sezoni se bodo v elitni ligi narodov pridružile moški reprezentanci. Pred dvema letoma so bile Slovenke šele na robu trideseterice in daleč od elite ...

»Počaščeni in zelo ponosni smo na nas, to sezono smo šli na polno, verjeli smo v ta uspeh in dobili prave rezultate. Zaslužili smo si to z zaupanjem, s trdim delom, zdaj smo dobili to izvrstno novico in zdaj moramo še predelati, kaj smo dosegli, da bomo lahko uživali v rezultatu. Borili smo se do zadnjega, do tie-breaka s Švedsko in tudi to je bilo na koncu odločilno. Ponosen sem in že težko pričakujem, kar nas čaka,« je bil ponosen Orefice, glavni arhitekt slovenskih uspehov v zadnjih letih. 

Kapetanka Saša Planinšec doživlja najlepše trenutke kariere v reprezentančnem dresu.
Kapetanka Saša Planinšec doživlja najlepše trenutke kariere v reprezentančnem dresu.

Slovenke so se na lestvici uvrstile med osemnajsterico, ki ima zagotovljen nastop med elito, a so nato pri mednarodni zvezi vrnili na lestvico odbojkarje in odbojkarice Rusije, Slovenke pa so zdrsnile na nehvaležno 19. mesto. Sledilo je čakanje na odločitev, FIVB je odločila salomonsko: med elito bo v prihodnji sezoni tako v moški kot ženski konkurenci igralo 19 reprezentanc.

Odbojkarice se jutri odpravljajo na Slovaško, kjer jih čakajo pripravljalne tekme pred evropskim prvenstvom, ki se začne 21. avgusta.

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
Liga narodov v odbojki

Bronasti Slovenci so na Kitajskem napolnili odbojkarsko blagajno

Slovenska reprezentanca je z osvojenim bronastim odličjem v ligi narodov dobila tudi dodatnih 300.000 dolarjev nagrade.
3. 8. 2026 | 21:35
Preberite več
Šport  |  Drugo
Liga narodov

Po izjemnem uspehu: Slovenija igra in osvaja kolajne, ne le ugleda

Moška reprezentanca se iz Ningboja vrača s prvim slovenskim odličjem v ligi narodov. Odziv po spodrsljaju s Poljsko potrjuje šampionski značaj.
Nejc Grilc 3. 8. 2026 | 09:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Odbojka

Težko prigarani bron z zlatim leskom, Kozamernik bi gradil na zgrajenem

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca do zgodovinskega odličja v ligi narodov. V tekmi za 3. mesto so Tine Urnaut & Co. ugnali neugodne Japonce.
Miha Šimnovec 2. 8. 2026 | 19:26
Preberite več
Šport  |  Drugo
Odbojka

Slovenci do zgodovinske kolajne

Naša moška odbojkarska reprezentanca je v tekmi za tretje mesto v ligi narodov v Ningboju premagala izbrano vrsto Japonske.
Miha Šimnovec 2. 8. 2026 | 10:34
Preberite več
Premium
Nedelo
Barbara Plavec Brodnjak

Blaž Brodnjak je bil kot fant iz reklame za kokakolo

Modna oblikovalka o disleksiji, zaradi katere je na svet začela gledati drugače, in o skoraj štirih desetletjih partnerske zveze z Blažem Brodnjakom.
Pija Kapitanovič 31. 7. 2026 | 10:00
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Tragedija

15-letnik umrl med ribolovom, nevarna gramoznica vzela že več življenj

Tragedija se je zgodila v ribniku v Babincih pri Ljutomeru. Obsega 13 hektarjev vodne površine z največjo globino 30 metrov.
Oste Bakal 3. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Politik

Umrl je Miloš Prosenc

Miloš Prosenc je bil sekretar centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije in dolgoletni aktivist Združenja borcev za vrednote NOB.
3. 8. 2026 | 12:12
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Referendum

Ustavno sodišče pritrdilo sindikatom

Interventni zakon: Ustavni sodniki so odpravili sklep državnega zbora o nedopustnosti referenduma. Pobudniki morajo zbrati 40 tisoč podpisov.
Barbara Hočevar 3. 8. 2026 | 15:25
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
Promo Delo 29. 7. 2026 | 08:50
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Nov program za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
Promo Delo 3. 8. 2026 | 08:12
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DOSTAVA

Pošta Slovenije spreminja pravila igre

Sprejemanje paketov še nikoli ni bilo lažje. Z aplikacijo MojaPošta in več kot 420 paketomati pošiljke spremljate in prevzamete, ko vam ustreza.
4. 8. 2026 | 08:49
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
CFA Challenge

Zgodovinski uspeh: merili so na zmago doma, pristali pa v Hongkongu

Ekipa Ekonomske fakultete UL je na prestižnem svetovnem tekmovanju v vrednotenju podjetij CFA Challenge dosegla zgodovinski uspeh.
Milka Bizovičar 4. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Intervju Tomaž Kolarič, Kolektor Igin

Prihodke so v dveh letih povečali s 24 na 109 milijonov evrov

Tomaž Kolarič, direktor Kolektorja Igin, pravi, da je prestavitev stikališča pri jedrski elektrarni v opisu njihovih del in so jo sposobni izvesti.
Nejc Gole 1. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Investicije

Investicije cementarne Alpacem v produktivnost in zelene naložbe

Vse večja svetovna populacija, potrebe po infrastrukturi ter energetska transformacija in obnovljivi viri energije povečujejo povpraševanje po cementu.
Marjana Kristan Fazarinc 1. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Intervju Peter Filip Jakopič, Zavarovalnica Triglav

Tveganja so ogledalo časa, v katerem živimo

Ključno je, da podjetja in družba kot celota ostanejo prilagodljivi in pripravljeni na nove izzive in tveganja, ki jih prinaša hitro spreminjajoči se svet.
Marjana Kristan Fazarinc 30. 7. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

slovenska odbojkarska reprezentancaodbojkaSlovenijaFIVBslovenska ženska odbojkarska reprezentancaSaša Planinšecalessandro oreficeliga narodov

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
Oceanska nogometna konfederacija

Je bila Oceanija tista, ki je dokončno pokopala Infantinov načrt?

Odpor proti Infantinovemu načrtu se je tik pred njegovim propadom razširil tudi v Oceanijo, eno njegovih najzanesljivejših oporišč.
Blaž Potočnik 4. 8. 2026 | 15:15
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Urška Žigart na Touru s težavami: To je bil moj najtežji dan na kolesu

Najboljša slovenska kolesarka je v tretji etapi Toura izgubila vse možnosti za visok skupni rezultat. Pesti jo bolezen, danes je na sporedu kronometer.
Matic Rupnik 4. 8. 2026 | 14:39
Preberite več
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Dunaj zopet postal prestolnica sodobnega plesa

Plesni festival ImpulsTanz na Dunaju poteka vsako poletje od leta 1984 in je največji evropski festival sodobnega plesa.
4. 8. 2026 | 14:31
Preberite več
Novice  |  Svet
Migracije

Ceuta je bila še eno opozorilo Evropi

Notranji ministri EU so danes pohvalili hitre in učinkovite ukrepe španskih organov v odzivu na razmere v eksklavi na severu Afrike.
Peter Žerjavič 4. 8. 2026 | 14:08
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Policija

V Račah zaradi onesnažene vode poginile ribe

Policija ugotavlja, kje je bil izliv snovi, preiskujejo tudi morebitni sum storitve kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja.
4. 8. 2026 | 13:45
Preberite več
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Dunaj zopet postal prestolnica sodobnega plesa

Plesni festival ImpulsTanz na Dunaju poteka vsako poletje od leta 1984 in je največji evropski festival sodobnega plesa.
4. 8. 2026 | 14:31
Preberite več
Novice  |  Svet
Migracije

Ceuta je bila še eno opozorilo Evropi

Notranji ministri EU so danes pohvalili hitre in učinkovite ukrepe španskih organov v odzivu na razmere v eksklavi na severu Afrike.
Peter Žerjavič 4. 8. 2026 | 14:08
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Policija

V Račah zaradi onesnažene vode poginile ribe

Policija ugotavlja, kje je bil izliv snovi, preiskujejo tudi morebitni sum storitve kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja.
4. 8. 2026 | 13:45
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Kdaj prepogljivi telefon postane poslovna naložba?

Za poslovnega uporabnika je vrednost telefona v tem, koliko dela opravi na njem in kako dolgo mu služi. Nova serija Galaxy Z je zasnovana prav v tem merilu.
Promo Delo 4. 8. 2026 | 10:10
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več ljudi seli bližje gozdu?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Novo poglavje luksuznega turizma na Kvarnerju

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
31. 7. 2026 | 14:42
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
Vredno branja

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Delo 29. 7. 2026 | 09:49
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Podkast

Prenovili smo dom, zdaj nas v njem duši (video)

V Sloveniji smo leta vlagali v nova okna, fasade in izolacijo. Domovi so postali energetsko učinkovitejši, položnice nižje, stavbe tesneje zaprte. A s tem se je odprlo vprašanje, o katerem se še vedno premalo govori. Ali smo zatesnili tudi zrak, ki ga dihamo?
3. 8. 2026 | 09:11
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo