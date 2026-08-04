Zgodovinski dan za odbojko, Slovenkam uspel veliki met

»Še nekaj let nazaj si tega nismo mogle predstavljati, preprosto je 'noro',« je v prvem odzivu na izvrstno novico kapetanka ženske odbojkarske vrste Saša Planinšec povzela občutke, ki so prevevali slovenski tabor. Reprezentantkam je kljub porazu proti Švedski v finalu evropske lige uspel veliki met, s strani mednarodne zveze so dobili potrdilo, da jih v prihodnji sezoni čaka mesto med odbojkarsko elito v ligi narodov.

»Nismo nehale verjeti niti po porazu v finalu, zdaj so se zvezde zares zložile za nas in nam omogočile ta dosežek,« je še dodala kapetanka. Reprezentanca pod vodstvom Alessandra Oreficeja na svetovni lestvici trenutno zaseda 19. mesto, v prihodnji sezoni se bodo v elitni ligi narodov pridružile moški reprezentanci. Pred dvema letoma so bile Slovenke šele na robu trideseterice in daleč od elite ...

»Počaščeni in zelo ponosni smo na nas, to sezono smo šli na polno, verjeli smo v ta uspeh in dobili prave rezultate. Zaslužili smo si to z zaupanjem, s trdim delom, zdaj smo dobili to izvrstno novico in zdaj moramo še predelati, kaj smo dosegli, da bomo lahko uživali v rezultatu. Borili smo se do zadnjega, do tie-breaka s Švedsko in tudi to je bilo na koncu odločilno. Ponosen sem in že težko pričakujem, kar nas čaka,« je bil ponosen Orefice, glavni arhitekt slovenskih uspehov v zadnjih letih.

Kapetanka Saša Planinšec doživlja najlepše trenutke kariere v reprezentančnem dresu.

Slovenke so se na lestvici uvrstile med osemnajsterico, ki ima zagotovljen nastop med elito, a so nato pri mednarodni zvezi vrnili na lestvico odbojkarje in odbojkarice Rusije, Slovenke pa so zdrsnile na nehvaležno 19. mesto. Sledilo je čakanje na odločitev, FIVB je odločila salomonsko: med elito bo v prihodnji sezoni tako v moški kot ženski konkurenci igralo 19 reprezentanc.

Odbojkarice se jutri odpravljajo na Slovaško, kjer jih čakajo pripravljalne tekme pred evropskim prvenstvom, ki se začne 21. avgusta.