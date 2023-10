Zgodovinski uspeh mlade slovenske karateistke v Savdski Arabiji

Nadarjena Lavričanka Elizabeta Molnar se je v minulih dneh kar dvakrat vpisala v zgodovino karateja. Potem ko si je kot prva Slovenka zagotovila nastop na svetovnih igrah borilnih športov, si je še kot naša prva karateistka na tem tekmovanju izbojevala kolajno. V Riadu se je v kategoriji do 68 kilogramov izkazala s tretjim mestom med mlajšimi članicami (do 21 let).

Potem ko je Molnarjeva uvodoma izgubila dobljeno borbo s Kazahstanko Nurijo Tizimbaj (0:5), je ugnala Brazilko Giulie Anne Cirillo Soares (9:1) in Avstralko Krystal Boyce (3:2), v polfinalu pa je morala priznati premoč poznejši zmagovalki, Ukrajinki Elini Sielimienijevi (0:1).

»Zelo sem vesela tega uspeha. Borila sem se dobro, toda lahko bi se tudi bolje,« je omenila 19-letna članica KK Ljubljana, ki je imela pri zadnjih besedah v mislih predvsem uvodni dvoboj, med katerim je pri vodstvu s 6:5 v zadnji sekundi prestopila, zaradi česar so jo diskvalificirali in zmago s 5:0 prisodili Tizimbajevi.

Molnarjeva se je medtem iz Savdske Arabije s svojim klubskim trenerjem in selektorjem slovenske reprezentance Matijo Matijevićem, ki ni skrival navdušenja nad podvigom svoje varovanke, preselila naravnost v Budimpešto, kjer se bo v torek začelo svetovno prvenstvo. Ob Beti bodo naše barve v madžarski metropoli v ženski konkurenci branile še Urša Haberl (KK Trbovlje, do 50 kg), Hana Debeljak (KK Ljubljana, do 61 kg), Zala Maria Žibret (KK Ljubljana, nad 68 kg) in Diandra Bekčić (KK Velenje, parakarate).

Med moškimi bodo Slovenijo v Budimpešti zastopali Jure Sluga (KK Seki, kate), Niklas Tamše Marinič (KK Radenci Shotokan, do 60 kg), Erik Teo Košmrlj (KK Ljubljana, do 67 kg), Jaka Gaal (KK Radvanje, do 75 kg), Uroš Markuljević (KK Trbovlje, do 84 kg), Stefan Joksimović (KK Žalec, nad 84 kg), Matej Gorišek (KK Ljubljana, ekipno) in Gal Kržišnik (KK Ljubljana, ekipno).