Zgodovinski uspeh Tonija Mulca na reliju Dakar, podrl je Stanovnikov rekord

Slovenski motociklist Toni Mulec je uspešno končal legendarni vzdržljivostni reli Dakar. Ne le končal, dosegel je zgodovinski rezultat za slovenski motošport – v svoji kategoriji reli 2 je zmagal, v skupnem seštevku pa je bil deveti in s tem premagal dosedanji rekord Mirana Stanovnika, ki je bil leta 2011 enajsti.

V zadnji 13. etapi je bil Mulec šestnajsti, kar je bilo dovolj, da je potrdil vrhunski rezultat. V osredju je po veliki drami zmagal Američan Luciano Benavides, ki je po skoraj petdesetih urah dirkanja za pičli dve sekundi premagal Rickyja Brabca iz Združenih držav Amerike. Gre za najmanjšo razliko v dolgoletni zgodovini dirke, ki je v preteklosti ponudila veliko neverjetnih zgodb, ta pa je vseeno med največjimi.

A Slovenija se veseli še veliko večjega uspeha, Toni Mulec je nastopal fenomenalno in se za vedno zapisal v anale slovenskega motošporta. Prva etapna zmaga se mu je pred dnevi izmuznila za nekaj sekund, zdaj pa je grenak priokus tako ali tako pozabljen. Drugi slovenski tekmovalec Simon Marčič, ki je imel ogromno težav, je bil zadnji dan 39.