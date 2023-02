Zimski na mrazu, hitri v žgoči puščavi

Vse (športne) poti v Sloveniji bodo tudi naslednji teden vodile v Planico. Nordijsko svetovno prvenstvo bo na takšen ali drugačen način belilo in žarelo, v žaru boja se bodo vsi hoteli odrezati kar najbolje. Danes je v dolini pod Poncami prost (športni) dan. Osrednji dogodek s slovenske perspektive bo zadnja kvalifikacijska tekma slovenskih košarkarjev za svetovno prvenstvo v Aziji, tja so sicer varovanci selektorja Aleksandra Sekulića že uvrščeni. Za konec izločilnih bojev se bodo ob 18. uri v Kopru pomerili z Izraelom. V Parizu pa bo ob 21. uri podelitev letnih nagrad Svetovne nogometne zveze.

Tekačice za odličja

Jutrišnji mundial v Planici? Dekleta se bodo ob 12.30 v smučarskem teku merila na 10 km v prosti tehniki, ob 18.30 bodo kvalifikacije orlic za preizkušnjo na veliki skakalnici.

V sredo bo najprej ob 11. uri ekipna tekma moških v nordijski kombinaciji, skakali bodo sicer na veliki napravi. Ob 15.10 bo še tek v štafetni obliki, se pravi 4 x 5 km. Ob 12.30 se bodo tekači merili na 15 km prosto, ob 17.30 se bodo skakalke udarile za odličja v posamični tekmi na veliki napravi. V noči na sredo bo bogat slovenski NBA, ob 1.30 Chicago Gorana Dragića igra pri Torontu, ob 2. uri Denver Vlatka Čančarja pri Houstonu, ob 2.30 Dallas Luke Dončića gosti Indiano. Ligo prvakov bodo rokometaši Celja Pivovarne Laško sklenili ob 18.45 doma z Aalborgom.

Tina Šutej bo na dvoranskem EP glavna favoritinja za zlato v skoku s palico. FOTO: Peter Cziborra/Reuters

Atletika v dvorani

V četrtek nas v dolini pod Poncami na SP ob 12.30 čaka ženska štafeta 4 x 5 km v smučarskem teku, ob 17.30 bodo kvalifikacije skakalcev za tekmo na veliki napravi. Biatlonci bodo po svojem SP začeli preizkušnje za svetovni pokal v Novem Mestu, v Istanbulu se bo začelo evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki, ena od udarnih adutinj za zlato bo odlična skakalka s palico Tina Šutej. V noči na četrtek Dragić s Chicagom gostuje v Detroitu, tekma se bo začela ob 1. uri.

Planica bo v petek dala ob 12.30 moško tekaško štafeto 4 x 10 km, ob 17.30 bo preizkušnja za odličja orlov na veliki skakalnici. Alpske smučarke so v Kvitfjellu, ob 10.30 bo superveleslalom, smučarji imajo ob 18.45 v ameriškem Aspnu smuk. Začenja se nova sezona v formuli 1, v Sahirju bosta ob 12.30 prvi in drugi prosti trening za VN Bahrajna. V noči na petek Dončićev Dallas v ligi NBA ob 1.30 gosti Philadelphio.

V soboto je v Planici pester program: nordijska kombinacija, moški, posamična tekma, skoki na veliki napravi in tek na 10 km ob 10.30 in 15. uri. Ob 12. uri bo tek za ženske na 30 km v klasični tehniki, ob 16.30 še ekipna tekma skakalcev. V Kvitfjellu bo ob 11. uri ženski smuk, v Aspnu ob 19. moški smuk.

16. ura bo v nedeljo z dirko za VN Bahrajna pomenila začetek nove sezone v formuli 1

Nogometaši v elitni slovenski ligi bodo začeli 25. kolo, ob 15. uri je na sporedu dvoboj med Celjem in Gorico, ob 17.30 Domžalami in Koprom in ob 20.15 med Olimpijo in Radomljami. Za VN Bahrajna v F1 bodo ob 16. uri kvalifikacije. V noči na soboto v ligi NBA Chicago ob 2. uri igra s Phoenixom, Denver ob 4. z Memphisom.

Kraljevsko za konec

V nedeljo se bo končalo svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Planici. Zadnja disciplina bo kraljevska, tekači se bodo udarili na 50 km v klasični tehniki, štart bo ob 12. uri. V Kvitfjellu bo ob 10.30 ženski superveleslalom, v Aspnu (18) moški super-G. V 1. SNL sta dvoboja med Taborjem in Bravom (13) ter Muro in Mariborom (15). Uvodna dirka sezone za VN Bahrajna v formuli 1 bo ob 16. uri na progi v Sahirju. Na sporedu je tudi derbi v slovenski odbojkarski ligi, ACH Volley – Calcit Volley (18). V ligi NBA Dallas ob 19. uri pričakuje Phoenix, Chicago ob 21.30 Indiano.