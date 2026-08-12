Živa Remic odrešila trenerja: Glede na razmere delamo čudeže (VIDEO)

Petintrideset ur je trajalo potovanje iz Eugena do Ljubljane in svetovna mladinska prvakinja na 800 metrov Živa Remic in njen trener Gregor Grad sta bila vidno utrujena, a še bolj očitno ponosna na dosežek, ki je v nedeljo uspel komaj 16-letni atletinji na SP do 20 let v ZDA.

VSE O ŽIVI REMIC

Grad sprva ni znal zbrati misli in je ostal brez besed, rešila ga je varovanka pri AK Olimpija in mu vzela mikrofon. »Težko je najti besede, ker se vse tako hitro odvija. Mislim, da se še ne zavedava povsem, kaj se je dogajalo. Morava se umiriti in podoživeti vse te občutke. Trud petih let, odkar sva skupaj, ali še več, je bil poplačan. Bilo je veliko pritiska, nekaj si ga naložim sama, nekaj ga je že v javnosti. Glavna letošnja cilja sta bila Rieti (19. julija je zmagala z rekordom evropskih prvenstev do 18 let; op. p.) in Eugene. V nedeljo je bilo veliko napetosti, živčnosti, tek je bil napet do zadnjih stotink, a se je izšlo. Veliko olajšanje, ker je ves trud poplačan,« je pred precejšnjim številom navzočih v dvorani ljubljanske Odiseje povedala dijakinja gimnazije Bežigrad, ki si filma Odiseja še ni ogledala in je niti ne mika preveč, kot je priznala.

Živa Remic je pokazala obe letošnji zlati kolajni. Foto Voranc Vogel

Še vedno teče na talent, rezerv veliko

Po prebitem ledu se je odprlo tudi Gradu, ki je najprej zagotovil, da Živa ni preveč obremenjena oz. prenatrenirana, kot se nekateri bojijo. »Trenira v okviru svoje starosti, zdaj še teče predvsem na talent, zato je ogromno prostora za napredek, tako pri hitrosti kot vzdržljivosti. Delamo na dolgi rok. Narava ji je dala ogromno, toda odlikujejo jo tudi delovna etika, predanost spoštovanje,« je nad mlado atletinjo navdušen Grad, tudi njen fizioterapevt.

Remičeva si bo zdaj do začetka šolskega leta lahko dala nekaj duška. »Najprej bom nekaj dni doma, se družila s prijatelji, potem gremo na morje s starši,« je razkrila šampionka, ki bo čez 10 dni dopolnila 17 let. Kje se vidi čez pet let? »Atletika je nekaj, v čemer zares uživam, to je moje poslanstvo in tudi čez pet let verjamem, da ne bo nič drugače,« se z rezultati za zdaj še ne obremenjuje preveč, ampak kmalu se bo to spremenilo.

Živa Remic in trener Gregor Grad sta bila precej utrujena po dolgi poti. FOTO: Voranc Vogel

Počasi se podaja v članske vode, kdo ve, morda bo že pri 18 debitirala na olimpijskih igrah v Los Angelesu. Z veseljem si bo ogledala petkovo tekmo svojih vzornic, bodočih tekmic, v finalu EP v Birminghamu. Bo navijala za Keely Hodgkinson, Audrey Werro, morda Femke Bol?

»Navijala bom za čim boljši tek vseh 'punc', res, kakšni nori časi so zdaj v teku na 800 metrov. To je neka inspiracija za nas mlade, ki prihajamo,« nima favoritinje Remičeva, ki se je letos prvič spustila pod mejo 2 minut (1:59,64). Do najboljših na svetu ji manjkajo kakšne tri, štiri sekunde, toda čas je na njeni strani.

1:59,64 je osebni rekord Žive Remic.

Mladi val navdušuje

Letošnje poletje so mladi slovenski športniki zares navdušili. Tako kot Živa so po dve kolajni so osvojili tudi naši košarkarji in rokometaši. »Tudi mladi Slovenci smo v Eugenu dosegli zelo lepe rezultate in smo Slovenijo postavili na svetovni zemljevid. Čeprav smo majhna državica, premoremo veliko vrhunskih atletov. Seveda pa ne samo atletov, moram čestitati vsem ostalim mladim športnikom. Samo srečno še naprej,« vsem vrstnikom uspeh privošči Remičeva, ki se strinja z legendarnim trenerjem Srdjanom Djordjevićem, ko je ta pred odhodom članske reprezentance izpostavil slabe pogoje, v katerih deluje slovenska atletika. Atletskega štadiona v Ljubljani še ni ...

V nedeljo je zmagala v Eugenu. FOTO: AZS

Škoda izgubljene energije

»Če bi ostale države videle, kakšne pogoje imamo tukaj, bi še toliko bolj znale ceniti naše rezultate. Tu je veliko improvizacije. Hvaležna sem trenerju, ki ima toliko znanja, vedno išče nove načine, da izvedeva kvaliteten trening v danih razmerah. Je pa res, da gre tukaj za veliko izgubo časa, energije, posledično je slabša regeneracija, manj časa za šolo, manj prostega časa. Če bi bilo vse na enem mestu, če bi bilo veliko lažje, saj v bistvu potrebujemo samo kakovostno stezo.«