Sijajen tek Žive Remic, ki ruši rekorde kot domine

Najbolj obetavna slovenska atletinja, šestnajstletna Živa Remic, je v Ostravi dosegla nov mejnik v svoji karieri. Na zlatem mitingu dvoranske serije World Athletics je v teku na 800 metrov v svoji finalni skupini zmagala s časom 2:00,73. To je najboljši rezultat doslej med mlajšimi mladinkami v Evropi na kratkih tekališčih, je na družbenih omrežjih zapisala Atletska zveza Slovenije.

Dosegla je rekord mitinga, pa tudi državne rekorde v starostnih kategorijah U18, U20 in U23. S tem je Ljubljančanka tudi izpolnila normo za nastop na svojem prvem članskem svetovnem prvenstvu v dvorani, ki bo konec marca v Torunu na Poljskem.

Članica AK Olimpija, varovanka trenerja Gregorja Grada, je lani na evropskem prvenstvu do 20 let v Tampereju na Finskem osvojila srebrno kolajno v teku na 800 metrov. S časom 2:01,76 je takrat postavila slovenski rekord za mlajše mladinke. Zdaj je rekorderka tudi pri starejših mladinkah. Pred tem na Olimpijskem festivalu evropske mladine v Skopju prišla do zlate kolajne v teku na 400 metrov.