Živa Remic: Vsak dan želim biti boljša verzija sebe (FOTO, VIDEO)

V nadaljevanju preberite:

Ni ravno običajno in včasih je tvegano, če šestnajstletne športnike že kujemo v zvezde. Pri Živi Remic velja narediti izjemo. Kot smo jih pri Luki Dončiću, Anžetu Kopitarju, Timu Gajserju, Niki Prevc ali Benjaminu Šešku, ki so medijsko zasijali precej pred polnoletnostjo in se niso izneverili velikim pričakovanjem.

Po večinskem mnenju stroke je Živa Remic največji biser, ki ga je ustvarila slovenska atletika. Letos poleti je na 400 metrov zmagala na Festivalu evropske mladine v Skopju, še večji dosežek je drugo mesto na 800 metrov na evropskem prvenstvu do 20 let v Tampereju. Zdi se, da ni meja za Grosupeljčanko, ki deluje neverjetno zrelo in ji dekliškost izdaja le zobni aparat.

Kaj je v intervjuju za Delo povedala Remičeva? Kakšni so njeni cilji v prihodnji sezoni, kakšni v karieri? Kaj, če bi se morala odločiti med atletiko in študijem? Kaj jo najbolj ovira pri treningih? Kaj najraje počne ob prostem času? Kakšna bo njena vloga na Ljubljanskem maratonu? S kom je podpisala zadnjo sponzorsko pogodbo in kaj pravi njen trener Gregor Grad ...