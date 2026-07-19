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Drugo

Živa Remic spet blestela

Šestnajstletna atletinja Olimpije je na evropskem prvenstvu do 18 let v Rietiju osvojila zlato kolajno v teku na 800 m ter izboljšala rekord prvenstev.
Živa Remic je največji up slovenske atletike. FOTO: Mattia Ozbot/European Athletics
Galerija
Živa Remic je največji up slovenske atletike. FOTO: Mattia Ozbot/European Athletics
P. Z.
19. 7. 2026 | 19:37
19. 7. 2026 | 19:45
2:41
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Šestnajstletna Živa Remic je na evropskem prvenstvu v atletiki do 18 let, ki je potekalo v italijanskem Rietiju, osvojila zlato kolajno v teku na 800 m. S časom 2:03,77 je izboljšala rekord prvenstev in osvojila prvo zlato medaljo za Slovenijo na prvenstvih, ki potekajo šele od leta 2016, je poročala STA.

Oriana Lovrec je drugi dan EP osvojila bron v metu kladiva. V peti seriji finala je kladivo zalučala 67,02 metra in krepko popravila osebni rekord. To je bila četrta slovenska medalja na dozdajšnjih prvenstvih, peto je osvojila Živa Remic. Leta 2016 sta bili srebrni Eva Pepelnak v troskoku in Maja Bedrač v skoku v daljino, leta 2022 pa Brina Likar prav tako v skoku v daljino.

Remiceva je že v sobotnem polfinalu s časom 2:04,19 postavila rekord prvenstev. Vodila je od štarta do cilja. Tako je bilo tudi v finalu, kjer je prvih 400 m opravila s časom 58,6 sekunde, v cilju pa prepričljivo zmagala. Druga je bila Avstrijka Magda Karall z 2:05,88.

Remiceva, članica ljubljanske Olimpije, je 13. junija na mitingu v Pfungstadtu v Nemčiji prvič v karieri dva štadionska kroga pretekla pod dvema minutama in z 1:59,64 v prvem teku v poletni sezoni dosegla drugi najboljši evropski dosežek na 800 m doslej do 18 let. To je bila tudi njena prva pomembna mednarodna članska tekma na prostem.

Živa Remic je bila razred zase. FOTO: Chiara Montesano/AZS
Živa Remic je bila razred zase. FOTO: Chiara Montesano/AZS

Na njej je šele kot četrta Slovenka po Jolandi Čeplak (1:55,19), Brigiti Langerholc Žager (1:58,41) in Aniti Horvat (1:58,73) na 800 m na prostem tekla pod dvema minutama.

Lani je s 15 leti med drugim postala evropska podprvakinja do 20 let na 800 m ter na olimpijskem festivalu evropske mladine v Skopju osvojila zlato kolajno v teku na 400 metrov.

V Nemčiji je pred dobrim mesecem dni izpolnila tudi normo (1:59,80) za avgustovsko člansko evropsko prvenstvo v Birminghamu. Njen trener Gregor Grad je tedaj dejal, da bosta njeni najpomembnejši tekmi prav EP do 18 let v Rietiju in avgustovsko svetovno prvenstvo do 20 let v Eugenu v ZDA.

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NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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