Živa Remic testirala v centru, ki sta ga obiskala tudi Duplantis in Neymar

Po prvem teku pod dvema minutama na 800 metrov je Živa Remic zelo uspešen teden nadaljevala še z obiskom specializiranega razvojnega centra v Nemčiji. Mlada slovenska atletinja je v Pfungstadtu pri Frankfurtu dosegla osebni mejnik z rezultatom 1:59,64, nato pa se je odpravila v Dillenburg Frohnhausen, kjer deluje PUMA NITRO LAB.

Center so obiskali že številni športni zvezdniki, kot so nogometaš Neymar in atlet Mondo Duplantis, oba ambasadorja znamke Puma. Tam je opravila natančna testiranja hoje in teka pri različnih hitrostih. Strokovnjaki so spremljali njeno gibanje, obremenitve in odzive telesa, zbrane podatke pa uporabili za izdelavo individualno prilagojenih stopalnih vložkov. Ti bodo namenjeni boljši opori, stabilnosti in varnejšemu koraku pri treningu ter tekmovanjih.

»Med drugim so opravili biomehansko analizo gibanja pri hoji, počasnem in hitrejšem teku. Na podlagi zbranih podatkov so pripravili individualno prilagojene stopalne vložke, ki ji zagotavljajo večjo oporo, stabilnost in varnost pri teku. Za nas je velika čast in priznanje, da je že kot tako mlada deležna takšne pozornosti in strokovne obravnave s strani tako velikega športnega giganta,« je povedal njen trener Gregor Grad.

Padcu sledila zmaga

Remičevo je po nemški izkušnji hitro čakala nova preizkušnja. Na članskem državnem prvenstvu v Mariboru petkov nastop na 400 metrov ni prinesel želenega razpleta, saj je v zaključku teka padla. Dan pozneje je na 800 metrov pokazala drugačen obraz, tek nadzorovala do cilja in osvojila svoj prvi članski naslov državne prvakinje na prostem. Marca je bila najboljša že v dvorani.

»Uspelo mi je osvojiti naslov državne prvakinje, kar je bil moj cilj. Dan pred tem sem se uštela z ritmom, začela prehitro, a vseeno dala vse od sebe in zato tudi padla. Vesela sem, da sem se pobrala, se zbrala in danes uspela zmagati. Tekla sem v sproščenem ritmu in uživala na tekmi. Hvala vsem, ki ste mi po petkovem padcu namenili spodbudne besede. Hvaležna sem vsem, ki navijate zame in me podpirate,« je dejala Živa Remic.

Živa Remic je slavila na nedavnem državnem prvenstvu v teku na 800 metrov. FOTO: Greatagency Greatagency

Posebnost njenega začetka sezone je tudi širši mednarodni okvir. V kategoriji U20 ima trenutno najhitrejši letošnji rezultat na svetu na 800 metrov, v tej starostni skupini pa bo lahko nastopala še tri leta.

»Ta zmaga ima zame posebno vrednost. Ne toliko zaradi rezultata samega, temveč zaradi vsega, kar je bilo v ozadju: zahtevnega obdobja, številnih obremenitev, potovanj, testiranj, velikih pričakovanj in utrujenosti. Zato sem še posebej ponosen na njen odnos, predanost in vztrajnost. Obenem pa sem iskreno hvaležen vsem, ki ji na tej poti stojijo ob strani, jo podpirajo in ji pomagajo graditi športno zgodbo korak za korakom,« je dodal Grad.