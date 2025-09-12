Življenja v dragem Parizu ne bo pogrešal, vleče ga na Japonsko

V nadaljevanju preberite:

Slovenska odbojkarska reprezentanca v soboto ob 15. uri v dvoboju s Čilom začenja svojo pot na svetovnem prvenstvu. Eden od osrednjih akterjev v reprezentanci, ki je na pol opravila menjavo generacij, bo Nik Mujanović. Slovenski korektor, morda tudi sprejemalec, si želi z reprezentanco na Filipinih čim dlje, preden se posveti delu v slovitem francoskem velikanu Toursu. A to ni njegov cilj, sanjska destinacija je? »Japonska,« ne okleva Mujanović, ki sodi med največje mlade talente svetovne odbojke. V pogovoru za Delo se je dotaknil izkušenj iz lige narodov in občutkov med pripravami, ki niso bili enoznačni, pa tudi osebnega razvoja in izzivov.

Pred vami je drugi vrhunec reprezentančne sezone, ligi narodov sledi svetovno prvenstvo. Kako zadovoljni ste s pripravljalnim obdobjem?

Po zaključnem turnirju lige narodov se je kar prilegel dopust, da se telesno in mentalno odpočijemo, saj nas čaka še kar nekaj dela, v najboljšem primeru bomo igrali do konca septembra. Čim prej se moramo pripraviti na pravi tekmovalni ritem, ki smo ga imeli v ligi narodov, na dopustu se nekoliko manj nadzorujeta prehrana in spanec, v pripravah je že treba gledati na vsako podrobnost, od počitka do fitnesa. Na koncu vse šteje.

Kako bi opisali vzdušje v reprezentanci? Ste v nenavadnem obdobju, ko je reprezentanca na pol pomlajena, veterani (Pajenk, Ropret, Urnaut …) pa še igrajo pomembno vlogo in ostajajo vrhunski.

Ne bom ovinkaril, čudno je. To ima svoje prednosti, a tudi slabosti, ustvari se dinamika, ko je razlika v kakovosti med enim in drugim delom ekipe res velika. Ne želim reči nič slabega o sebi ali soigralcih, a je razlika v nivoju res občutno velika. Nekatere stvari v odbojki se lahko naučiš le z izkušnjami, vidi se, kdo zna, ekipa se nekako loči na dva dela, kar je normalno, če je ekipa sestavljena tako, kot je naša.