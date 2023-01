Živo Dvoršak od čisto samega vrha loči le Oceanne

V nadaljevanju preberite:

V novem letu 2023 bo potrebno tudi kaj zadeti. Srečo v življenju, denarno na loteriji ... V športnem pomenu pa bodo poleg biatloncev in biatlonk morali dobro zadevati (tarče) tudi strelci. Slovenija ima dolgo in žlahtno bogato zgodovino v strelskem športu, že za začetek leta 2023 bo pestro v Rušah. Na največjem mednarodnem strelskem tekmovanju na slovenskih tleh bo namreč rekordno. Med sredo in nedeljo, vse se zaključi 15. t. m., se bo nastopalo z zračno pištolo in puško na razdalji 10 metrov, prireditelj, Strelsko društvo I. Pohorski bataljon Ruše, pa je naznanil udeležbo ostrostrelcev in ostrostrelk iz kar 31 držav (lani na premieri 20). Nastopila bo slovenska adutinja v zračni puški Živa Dvoršak, tudi Francozinja Oceanne Muller, trenutno prva strelka na jakostni lestvici Mednarodne strelske zveze ISSF, izmed desetih najboljših jih bo prisotnih kar sedem.