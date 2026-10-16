Zjutraj bo hladno, nato se bo ogrelo: kako se obleči za Ljubljanski maraton?

Le še dva dni ločita več tisoč tekačev od 30. Ljubljanskega maratona, ob zadnjih lahkotnih pripravah pa vse pomembnejše postaja tudi vprašanje, kakšno vreme jih bo pričakalo na ulicah slovenske prestolnice.

Trenutne napovedi so spodbudne. Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) za nedeljo napoveduje suho in delno sončno jesensko vreme, zjutraj in dopoldne pa bo po nekaterih nižinah možna megla.

Maraton in polmaraton se bosta v nedeljo začela ob 9. uri na Slovenski cesti. Podrobnejši program, trase in cestne zapore smo zbrali v posebnem pregledu. Takrat je za Ljubljano napovedanih približno od sedem do devet stopinj Celzija in zelo šibak veter.

Toda tekači, predvsem tisti na najdaljši razdalji, se ne smejo obleči zgolj glede na temperaturo na startu. Živo srebro se bo namreč hitro dvigovalo. Okoli 10. ure se pričakuje približno 12 stopinj, uro pozneje 14, okoli poldneva pa že približno 16 stopinj Celzija. Popoldne se lahko temperatura približa celo 18 ali 19 stopinjam Celzija.

Najpogostejša napaka? Preveč oblačil

Prav hladno jutro je lahko zato nekoliko varljivo.

Eno osnovnih priporočil pri teku v hladnejšem vremenu je, da se tekač obleče, kot da je zunaj nekaj stopinj topleje. Med tekom telo proizvaja veliko toplote, zato ni nič narobe, če tekača pred startom nekoliko zebe.

Če mu je že med čakanjem na startu prijetno toplo, namreč obstaja precejšnja možnost, da mu bo po nekaj kilometrih prevroče.

Pri temperaturah okoli osem ali devet stopinj Celzija bo za številne tekače dovolj kombinacija kratkih hlač in funkcionalne majice s kratkimi ali dolgimi rokavi. Tisti, ki jih hitro zebe v roke, si lahko nadenejo tudi tanke tekaške rokavice, ki jih je med tekom preprosto pospraviti. Pri hladnejšem začetku lahko pomaga tudi tanek trak za glavo, ki ga je po nekaj kilometrih mogoče sneti.

Debelejši puloverji, jakne in več slojev oblačil pa bi se lahko predvsem pri maratoncih hitro izkazali za breme, saj jih bo po dveh ali treh urah teka pričakalo precej toplejše vreme kot na startu.

Pomembna je tudi izbira materiala. Strokovnjaki priporočajo funkcionalna oblačila, ki odvajajo vlago, medtem ko se je bombažu bolje izogniti. Ta vpija znoj, zaradi česar lahko mokra majica ob ohladitvi postane precej neprijetna.

Vse to pa ne pomeni, da morajo tekači že od doma kreniti pomanjkljivo oblečeni. Pred startom bodo lahko dalj časa stali pri temperaturah okoli sedem ali osem stopinj Celzija, zato je smiselno imeti s seboj dodaten zgornji sloj, ki ga lahko pred odhodom na start odložijo v garderobi.

Garderobni šotor na Trgu republike bo za maratonce in polmaratonce v nedeljo odprt že od 6.30.

Na dan maratona brez eksperimentiranja

Zadnji dnevi pred maratonom nikakor niso čas za preizkušanje novih tekaških copat, nogavic ali oblačil. Priporočilo je preprosto: na tekmi uporabljajte opremo, ki ste jo že preizkusili na treningih.

Enako velja za gele, energijske napitke in druge dodatke. Maraton ni pravi trenutek za ugotavljanje, kako se bo želodec odzval na nekaj, česar tekač še ni preizkusil.

Nizke jutranje temperature prav tako ne pomenijo, da lahko tekači pozabijo na hidracijo. Telo tudi v hladnejšem vremenu izgublja tekočino, na trasi Ljubljanskega maratona pa bodo tekačem na voljo voda, športni napitki, geli, sadje in druga okrepčila.

V soboto precej topleje

Nekoliko drugačne razmere čakajo tekače na desetkilometrski preizkušnji, ki se bo začela že v soboto ob 16.30.

Takrat naj bi bilo v Ljubljani okoli 16 oziroma 17 stopinj Celzija, možnosti za dež pa so po trenutnih napovedih majhne. Za večino tekačev bodo zato primerna lahka poletna tekaška oblačila.

Če se napoved do nedelje torej bistveno ne spremeni, bodo razmere za tek zelo ugodne. Dež trenutno ni videti kot pomemben dejavnik, veter naj bi bil šibak, najboljši tekači pa bodo večji del maratona opravili pri temperaturah med približno 9 in 15 stopinjami Celzija.

Maraton in polmaraton se bosta v nedeljo začela ob 9. uri, že dan prej pa bodo po ljubljanskih ulicah tekli otroci, osnovnošolci in srednješolci, ob 16.30 pa bo na sporedu še tek na deset kilometrov.