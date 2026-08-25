Zlata Eneja Ožbič Primc odpihnila Španko

Balinarka Eneja Ožbič Primc je četrti tekmovalni dan sredozemskih iger v italijanski Montemesoli v natančnem zbijanju v tekmi za zlato odličje s 4:0 ugnala Španko Cristino Soler Vilchez. S tem je osvojila četrto slovensko medaljo na teh igrah.

Tretjo slovensko medaljo je v ponedeljek osvojil prav tako balinar Urban Hiti. V tekmi za tretje mesto v hitrostnem zbijanju je iztržil neodločen izid proti Italijanu Diegu Vergantiju. Na uvodni tekmovalni dan iger sta bronasti medalji osvojili kolesarka Nika Bobnar v kronometru in plavalka Tina Čelik. Drugi dan pa ni bilo slovenskih stopničk.

Igre, ki se bodo končale 3. septembra, so sicer slovesno odprli 21. avgusta. Slovenijo zastopa 168 športnic in športnikov v 29 od 32 športnih panog. Tekmujejo predstavniki 26 držav s treh celin, Evrope, Afrike in Azije. Pred štirimi leti v Oranu v Alžiriji je Slovenija na SI osvojila 23 odličij.