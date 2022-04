Zlata olimpijka z zmago vstopila v sezono

Janja Garnbret je mednarodno sezono tekmovanj najvišje ravni odprla s prepričljivo zmago. Olimpijska prvakinja je prevladovala v vseh krogih švicarske premiere svetovnega pokala v športnem plezanju v disciplini balvani. Garnbretova je v Meiringenu še tretjič zmagala, števec zmag v svetovnem pokalu pa je kot prva premaknila na številko 32.

Korošica je v Meiringenu vpisala še 49. uvrstitev na oder za zmagovalke. Pri 23 letih je zbrala 32 zmag v svetovnem pokalu v športnem plezanju, s čimer je izboljšala svoj prejšnji mejnik. Toliko zmag ni osvojil še nihče v svetovnem pokalu v športnem plezanju.

To je bila njena 14. zmaga v disciplini balvani, 18 jih ima v težavnosti.

Garnbretova je bila edina Slovenka v današnjem polfinalu in finalu. Vita Lukan je v petkovih kvalifikacijah zasedla 23. mesto, Mia Krampl je bila 25., Sara Čopar 37., Lučka Rakovec 39., Julija Kruder 43. in Katja Debevec 47.

Moški se bodo v polfinalu in finalu na tem prizorišču v Bernskem višavju merili v nedeljo. Med dvajseterico polfinalistov so tudi štirje Slovenci, in sicer Zan Lovenjak Sudar, Gregor Vezonik, Anže Peharc in Jernej Kruder.