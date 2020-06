Zlati Baumgartnov pas že tretjič zapored Mariniču

Maribor – Judo klub Branik je s tradicionalnim 59. Baumgartnovim pasom spravil pod streho prvo tekmovanje v tem japonskem olimpijskem borilnem športu po koncu epidemije novega koronavirusa v Sloveniji. V vseh konkurencah in kategorijah se ga je v mariborski dvorani Lukna udeležilo 119 judoistov in judoistk iz 18 klubov.



Zlati pas si je na tem najstarejšem memorialnem tekmovanju v Sloveniji že tretjič zapovrstjo izbojeval domači borec Enej Marinič, ki je po prvem mestu v kategoriji nad 100 kilogramov zmagal še v odprti kategoriji. V velikem finalu je z iponom premagal klubskega kolega Davida Kukovico.



Največ zlatih kolajn je sicer osvojil slovenjgraški klub Acron Slovenj Gradec, na drugem mestu pa so po osvojenih lovorikah pristali judoisti domačega kluba. Nagrade je podelil Marjan Zaviršek, častni predsednik JK Branik, ki je bil tudi finalist prve izvedbe tega tekmovanja leta 1960.