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Zlati kolajni v Stožicah za Francoza in Rusinjo

V posamični konkurenci evropskega prvenstva v namiznem tenisu v Ljubljani sta glavni nagradi pobrala mladi Felix Lebrun in izkušena Elizabet Abramjan.
Felix Lebrun je upravičil vlogo favorita. FOTO: Remy Gros/ETTU
Galerija
Felix Lebrun je upravičil vlogo favorita. FOTO: Remy Gros/ETTU
Š. R., STA
18. 10. 2026 | 19:57
18. 10. 2026 | 20:15
3:52
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Francoz Felix Lebrun in Rusinja Elizabet Abramjan sta osvojila zlato kolajno na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu v Ljubljani v posamični konkurenci. Oba finala sta bila poslastici z dramatičnim vložkom.

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Lebrun je v finalu v Stožicah premagal Šveda Antona Källberga s 4:3 (-7, 9, 11, -8, -9, 6, 1). Bronasti kolajni sta osvojila Francoz Leo De Nodrest in Nemec Dang Qiu. Finalni obračun med Lebrunom in Källbergom je bil izjemno izenačen in negotov, oba finalista sta morala pokazati vse iz svojega bogatega repertoarja. V uvodnih petih nizih so odločale malenkosti, v boljšem položaju pa je bil 29-letni Skandinavec, ki je povedel s 3:2 in je za zmago potreboval le še en dobljen niz.

A komaj 20-letni Lebrun je v končnici dvoboja pokazal svoje mojstrstvo. V šestem nizu je zagospodaril v Stožicah in povedel z 8:3 ter niz nato dobil z do tedaj najvišjo razliko petih točk (11:6), v odločilnem sedmem nizu pa je Källberga zasenčil v vseh elementih igre in zmagal kar z 11:1.

Lebrun: Najboljši niz v življenju

Felix Lebrun: »V finalnem nizu sem odigral verjetno najboljši niz v življenju. Ko mi ni šlo po načrtih, sem se odločil, da pozabim na taktiko in se preprosto borim do konca. Dal sem vse od sebe, kar se je obrestovalo. Zelo sem ponosen nase in na celotno ekipo, ki vsak dan trdo dela za takšne rezultate. Zelo sem vesel tudi za svojo družino, saj sem po bratu Alexisu, ki je naslov osvojil pred dvema letoma, tudi sam postal evropski prvak.«

Za Lebruna je to prva posamična zlata kolajna na celinskih tekmovanjih in druga tega leska na letošnjem celinskem tekmovanju. Z bratom Alexisom je v Ljubljani slavil tudi v moških dvojicah. Na celinskih tekmovanjih ima nosilec bronastih kolajn z olimpijskih iger pred dvema letoma v Parizu v posamični in ekipni konkurenci še dve zlati kolajni iz Linza 2024 v dvojicah in lani iz Zadra v ekipni konkurenci.

Največja zmaga Rusinje

Triindvajsetletna Abramjanova je v Ljubljani spisala eno najlepših športnih zgodb. Iz skupinskega dela se je prebila v izločilne boje in nato v nizu premagovala svoje tekmice, v velikem finalu pa po srditem boju in sedmih nizih še tri leta mlajšo Nemko Annett Kaufmann.

Elizabet Abramjan je bila najboljša med posameznicami. FOTO: Remy Gros/ETTU
Elizabet Abramjan je bila najboljša med posameznicami. FOTO: Remy Gros/ETTU

Za Abramjanovo je po uspešni karieri v mlajših kategorijah to prva kolajna na velikih tekmovanjih v članski konkurenci. Izenačen prvi niz je dobila v podaljšku s 15:13, v drugem pa prikazala sijajno predstavo in slavila z 11:5. V tretjem nizu se je prebudila tudi njena tekmica iz Wolfsburga, ki je Rusinji prepustila le pet točk, v četrtem nizu pa nato slavila z 11:9.

Rusinja je bila v podrejenem položaju tudi večji del petega niza, po zaostanku 6:9 pa je zaigrala naravnost sijajno in se izvila iz neprijetnega položaja ter slavila z 12:10. V šestem nizu ni bila konkurenčna Nemki, v odločilnem sedmem nizu pa je povedla s 5:1. Kaufmannova se ji je dvakrat približala in znižala na 5:4 in 7:6, v prelomnih trenutkih dvoboja pa zaigrala sijajno in slavila z 11:6.

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namizni tenisStožiceevropsko prvenstvoFelix LebrunElizabet AbramjanAnton KällbergAnnett KaufmannLjubljanaEvropsko prvenstvo v namiznem tenisu 2026

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