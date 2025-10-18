Zlati slovenski strelec zaradi poškodbe ob svetovno prvenstvo

Sloviti slovenski strelec Rajmond Debevec bo skoraj zagotovo primoran izpustiti prihajajoče svetovno prvenstvo, ki bo novembra v Kairu v Egiptu. Po petkovem dopoldanskem treningu se je najboljši slovenski strelec vseh časov odpravil na vzpon na Malo Mojstrovko. Pri padcu si je zlomil dve kosti v desni roki, je danes poročal športni portal Sportal.

»Po bolj kot ne nedolžnem zdrsu na spustu nazaj proti Vršiču, a precej bolečem padcu na desno roko, sem se zaradi otekline zvečer odpravil na urgenco, kjer je slika pokazala zlom dveh kosti tik nad zapestjem. Gips na roki pomeni, da bom z 99-odstotno verjetnostjo moral na svojo veliko žalost odpovedati tudi nastop na svetovnem prvenstvu v Kairu prihodnji mesec,« je Debevec zapisal na svojem profilu na facebooku.

Dobitnik zlate olimpijske medalje leta 2000 v Sydneyju pri 62 letih še vedno tekmuje. Velja za najboljšega slovenskega strelca vseh časov. Je tudi nosilec dveh bronastih olimpijskih odličij iz Pekinga (2008) in Londona (2012).

Kljub 62 letom še vedno spada v svetovni vrh. FOTO: Dejan Javornik/Delo

Julija je na evropskem prvenstvu v malokalibrskem in velikokalibrskem orožju ter puški šibrenici v Chateaurouxu osvojil 17. mesto v disciplini malokalibrska puška leže 50 metrov. Na tekmovalna strelišča se je vrnil le dober mesec po odstranitvi ledvičnega kamna.

Debevec je na lanskem celinskem prvenstvu v disciplini velikokalibrska puška leže 300 metrov v Osijeku v tej neolimpijski disciplini osvojil odličje zlatega leska. Letos je EP v tej disciplini končal na prav tako 17. mestu.