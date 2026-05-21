  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Odstopil prvi mož hrvaškega športa: Vse mora priti na plan

Hrvaški preiskovalci sumijo, da je bilo iz HSS prek navideznih poslov odtujenih 30 milijonov evrov. V ospredju afere je Vedran Pavlek. Problem je globlji.
Zlatko Mateša je podal odstop. FOTO: Ronald Gorsic/Cropix
Galerija
Zlatko Mateša je podal odstop. FOTO: Ronald Gorsic/Cropix
Š. R., STA
21. 5. 2026 | 17:24
21. 5. 2026 | 17:27
3:15
A+A-

Predsednik Hrvaškega olimpijskega komiteja (HOO) Zlatko Mateša je odstopil s položaja. Odstop prihaja po razkritju večmilijonskega oškodovanja Hrvaške smučarske zveze (HSS), ki velja za eno največjih korupcijskih afer v zgodovini hrvaškega športa.

AFERA VEDRAN PAVLEK

image_alt
Nekdanji prvi mož hrvaškega smučanja aretiran v Kazahstanu

»To odločitev sprejemam z zavedanjem trenutka, v katerem je hrvaški šport, in potrebe, da se pozornost javnosti, institucij in celotne športne skupnosti usmeri izključno v tisto, kar je najpomembnejše – popolno, odgovorno in pregledno razjasnitev vseh vprašanj in okoliščin v hrvaškem športu na vseh ravneh,« je v sporočilu za javnost izjavil Mateša.

Institucije je pozval, naj podrobno preverijo poslovanje in delovanje vseh delov športnega sistema, to pa naj najprej storijo pri največjih zvezah, ne glede na delež javnih sredstev v njihovih proračunih.

image_alt
Ubežnik, narejen v Sloveniji

Hrvaški preiskovalci sumijo, da je bilo iz HSS prek navideznih poslov in tujih podjetij iz zveze odtujenih skoraj 30 milijonov evrov. V ospredju afere je zdaj že nekdanji predsednik zveze Vedran Pavlek, ki naj bi kazniva dejanja storil s še petimi osumljenci, približno tretjina denarja pa naj bi končala prav na njegovih računih v tujini.

Preiskovalci so pregledali tudi dokumentacijo v prostorih HOO. Mateša po poročanju hrvaških medijev ni med osumljenci, a je HOO vrsto let financiral smučarsko zvezo, primer pa je odprl tudi vprašanja nadzora nad porabo javnega denarja v športu.

Mateša je po razkritju afere zatrjeval, da HOO nima pristojnosti za nadzor celotnega poslovanja športnih zvez. Danes je tudi sporočil, da je z odstopom počakal do konca postopkov, v katerih so ugotovili, da je HOO smučarski zvezi sredstva dodelil v skladu s predpisi.

»Čeprav sem svojo funkcijo ves mandat opravljal izključno v interesu hrvaškega športa, menim, da je v nastalih okoliščinah moja moralna dolžnost narediti korak, ki bo omogočil, da se vsa pozornost usmeri v procese, ki morajo prinesti jasnost, zaupanje in stabilnost,« je še izjavil in poudaril, da odstop podaja iz moralne odgovornosti in spoštovanja do hrvaškega športa.

image_alt
Velika korupcijska afera ogrozila prihodnost hrvaškega smučanja

Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala je sicer sporočil, da je v okviru preiskave domnevnih zlorab v HSS in pranja denarja dosegel blokado premoženja osumljencev v skupni vrednosti okoli 4,53 milijona evrov. Na podlagi sodnih odločb so začasno zasegli nepremičnine v Zagrebu, Poreču, Malem Lošinju, Višnjanu in Senju ter denarna sredstva, poslovne deleže in delnice v vrednosti približno 2,08 milijona evrov.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Nogomet
Razkriti prihodki

Hrvati so nas spet prehiteli

V slovenskem nogometu, ki ima formalno zaščito pred rabotami v licenciranju, in nasploh v športu je preglednost še vedno zgolj sladka beseda na papirju.
Gorazd Nejedly 10. 5. 2026 | 15:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Nekdanji prvi mož hrvaškega smučanja aretiran v Kazahstanu

Osumljen je poneverbe skoraj 30 milijonov evrov denarja Hrvaške smučarske zveze. Poleg njega je bil pripor odrejen še za štiri osebe.
1. 5. 2026 | 10:17
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Afera izčrpavanje

Ubežnik, narejen v Sloveniji

Alfa in omega hrvaškega alpskega smučanja Vedran Pavlek je mož, ki se je svojih športnih, poslovnih in organizacijskih veščin naučil v Sloveniji.
Gorazd Nejedly 19. 4. 2026 | 14:00
Preberite več
Premium
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Poneverba smučarskega denarja

Vedran Pavlek, nekdanji direktor alpskih reprezentanc pri Hrvaški smučarski zvezi, poniknil v Kazahstanu?
16. 4. 2026 | 01:00
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Vedran Pavlek

Hrvaški alpinci prali denar tudi v Portorožu

Uslužbenca hrvaške smučarske zveze sta se sestala na slovenski obali, kjer sta razkosala denarno pošiljko iz Italije.
30. 3. 2026 | 13:20
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hrvaško smučanje

Hrvaška v primežu afere: 30 ukradenih milijonov, beg v Turčijo in Interpol

Nekdanji prvi operativec hrvaške smučarske zveze Vedran Pavlek je po uvedbi preiskave v Turčiji, hrvaške oblasti pa so zanj že razpisale mednarodno tiralico.
29. 3. 2026 | 13:27
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hrvaška

Velika korupcijska afera ogrozila prihodnost hrvaškega smučanja

Na Hrvaškem je odjeknila velika korupcijska afera, v katero je udeleženih velik pomembnih imen tamkajšnje smučarske zveze.
26. 3. 2026 | 12:36
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Usodna afera

Sumljiva izplačila denarja so spodnesla direktorja

Vedran Pavlek je odstopil z mesta direktorja alpskih reprezentanc in smučarske panoge pri Smučarski zvezi Hrvaške.
13. 3. 2026 | 21:21
Preberite več
Video
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Slovenija ni država, ki bi se jo dalo manipulirati na tak način

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o oblikovanju nove vlade, interventnem zakonu in poskusu vplivanja na volitve.
20. 5. 2026 | 16:13
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Black Cube

Afera Black Cube se seli še na ustavno sodišče

Ustavna pritožba zaradi kršenja pravice do svobodnih volitev naj bi že bila vložena.
Uroš Esih 20. 5. 2026 | 19:11
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Podjetje

Boscarol z novo inovacijo: testira jo že policija, podpira Generali

Projekt podpira tudi Generali, kjer menijo, da lahko tehnologija pomembno prispeva k zmanjševanju tveganj v prometu.
20. 5. 2026 | 13:29
Preberite več
Mnenja  |  Gostujoče pero
Gostujoče pero

Nesporno je, da je bil naročnik izraelske obveščevalne agencije Janez Janša

Do 22. maja je rok za ustavno pritožbo, ki jo lahko vloži vsakdo, ki meni, da je bil zaradi tujega vpliva onemogočen demokratični volilni proces.
19. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
Promo Delo 1. 5. 2026 | 10:35
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
Promo Delo 1. 5. 2026 | 14:13
Preberite več
Ne spreglejte
Video
Delov poslovni center  |  Šport
Poslovna konferenca

Ustvarjanje zmagovalcev prihodnosti (VIDEO)

Emil Tedeschi: Kot predsednik kluba si le navijač. Danes smo priča dejstvu, da je šport postal velik posel; žal pa je v športu tudi veliko netransparentnosti.
Marjana Kristan Fazarinc 20. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Deset projektov, ki bodo preobrazili slovensko zdravstvo

Na konferenci o zdravstvu prihodnosti so razpravljali o digitalni transformaciji v zdravstvu, o pomenu tega in izkušnjah iz prakse.
Milka Bizovičar 19. 5. 2026 | 20:39
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Šport
Konferenca šport

Starši ostanejo starši in prva podpora športniku (VIDEO)

Starši plezalke Janje Garnbret, smučarja Žana Kranjca in nogometaša Jake Bijola o vzgoji vrhunskih športnikov.
Milka Bizovičar 19. 5. 2026 | 13:44
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Šport
Poslovna konferenca

Domen Prevc zgodba navdiha za naslednje generacije (VIDEO)

Popotovanja mu dajejo zanos, da je treba še veliko narediti, hkrati pa ga navdušujejo in prinašajo številne nove izkušnje.
Marjana Kristan Fazarinc 19. 5. 2026 | 13:39
Preberite več

Več iz teme

HrvaškakorupcijaodstopZlatko MatešaZagrebvedran pavlekaferaHOOHrvaška smučarska zveza

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Novice  |  Svet
Pridruževanje Ukrajine EU

Merz za poseben status Ukrajine in varnostno klavzulo

Nemški kancler s predlogom o delnem članstvu države v Evropski uniji zarisuje novo obrambno-varnostno podobo stare celine.
Barbara Zimic 21. 5. 2026 | 18:20
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Giro d'Italia

Segaert z drznim napadom prelisičil šprinterje

Belgijec Alec Segaert je z drznim samostojnim napadom ukanil šprinterje in slavil prvo zmago na Giru. Eulalio povečal prednost pred Vingegaardom.
21. 5. 2026 | 17:51
Preberite več
Novice  |  Svet
Velika Britanija

Razkrito ozadje imenovanja princa Andrewa za trgovinskega odposlanca

Objavljeni dokumenti razkrivajo tudi precej nenavadne podrobnosti o prinčevih preferencah med uradnimi potovanji.
21. 5. 2026 | 17:49
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Igrače

NIJZ: igrače z peskom odstranite z rokavicami in masko

Otroške igrače s peskom lahko vsebujejo azbest in predstavljajo tveganje za zdravje.
21. 5. 2026 | 17:48
Preberite več
Novice  |  Svet
Uboj iz malomarnosti

Air France in Airbus po letalski nesreči obsojena zaradi uboja iz malomarnosti

Za 228 umrlih potnikov in članov posadke iz malomarnosti morata letalski prevoznik in evropski proizvajalec letalske opreme plačati 225.000 evrov.
21. 5. 2026 | 17:29
Preberite več
Novice  |  Svet
Velika Britanija

Razkrito ozadje imenovanja princa Andrewa za trgovinskega odposlanca

Objavljeni dokumenti razkrivajo tudi precej nenavadne podrobnosti o prinčevih preferencah med uradnimi potovanji.
21. 5. 2026 | 17:49
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Igrače

NIJZ: igrače z peskom odstranite z rokavicami in masko

Otroške igrače s peskom lahko vsebujejo azbest in predstavljajo tveganje za zdravje.
21. 5. 2026 | 17:48
Preberite več
Novice  |  Svet
Uboj iz malomarnosti

Air France in Airbus po letalski nesreči obsojena zaradi uboja iz malomarnosti

Za 228 umrlih potnikov in članov posadke iz malomarnosti morata letalski prevoznik in evropski proizvajalec letalske opreme plačati 225.000 evrov.
21. 5. 2026 | 17:29
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
1. 5. 2026 | 10:19
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
15. 5. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vaši podatki morda niso več samo vaši. Večina tega sploh ne ve

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Delo 18. 5. 2026 | 12:11
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TVEGANJA

Kdo bo plačal, če kupec nenadoma odpove?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
NA POMOČ

Kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
1. 5. 2026 | 10:04
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

S športom ustvarjamo boljši svet: 1. junija bo dobrodelni odbojkarski spektakel

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Delo 21. 5. 2026 | 12:47
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

So ledeni možje mit ali resnica?

So ledeni možje mit ali realnost, ki vrtičkarjem vsako leto malo prekriža načrte? Preverite, zakaj jih vrtičkarji še vedno upoštevajo pri sajenju vrtnin v maju.
Promo Delo 15. 5. 2026 | 15:12
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečina v kolku, ki ne mine? Lahko je kriva hrbtenica!

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
Promo Delo 19. 5. 2026 | 08:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Kulinarika
Vredno branja

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
18. 5. 2026 | 08:28
Preberite več
Promo
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:27
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo