Zlom palca Janji Garnbret otežil priprave na sezono

Kot je 23-letna olimpijska prvakinja iz Tokia Janja Garnbret zapisala na instagramu, si je na enem izmed treningov zlomila palec na nogi. S tem bodo njene priprave na sezono otežene.

»Na žalost sem si zlomila palec na nogi med treningom in bo tako moja priprava na sezono malenkost drugačna od preteklih let,« je zapisala 23-letna Korošica. »Ne bom lagala. Izziv se je soočiti s tem, kaj ta poškodba pomeni za prihajajočo sezono. Vsaj štirje tedni brez plezalnega čevlja na levi nogi je velik zalogaj. A če pogledam z drugega zornega kota, moram reči, da grem skozi to raje zdaj kot sredi sezone,« je še dodala večkratna svetovna in evropska prvakinja.

Svetovni pokal se bo 21. aprila začel v japonskem Hačiodžiju. V začetku avgusta pa bo v švicarskem Bernu na sporedu tudi svetovno prvenstvo.