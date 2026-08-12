Bil je najhitrejši na svetu, nato je zlomil hrbtenico, danes je evropski kralj

Na evropskem atletskem prvenstvu v Birminghamu na prva vrhunca ni bilo potrebno čakati dolgo, ženski in moški šprint sta bila na sporedu že v začetku tedna. Tribune štadiona v drugem največjem angleškem mestu so se tresle od navdušenja, ko je Romell Glave s časom 10.09 postal šele šesti Britanec z naslovom evropskega prvaka v kraljevski disciplini teka. Glave je za seboj pustil leta grozečih poškodb, po katerih je kariera 26-letnika visela na nitki, podobno kot se zdaj dogaja z osmoljencem torkovega večerja Marcellom Jacobsom. Šprint na 100 metrov na vsak štadion, ki gosti veliko tekmovanje, prinese poseben občutek. Najprej naelektreno ozračje v pričakovanju velikega dogodka, nato 15 sekund grobne tišine, ko se atleti pripravljajo na pok štartne pištole, sledi pa 10 sekund adrenalina in ...