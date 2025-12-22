Zlomljena čeljust vredna 80 miljonov evrov (FOTO)

Galerija

Nekdanji svetovni prvak v težki kategoriji Anthony Joshua je v Miamiju v težko pričakovanem kontroverznem boksarskem dvoboju, ki si ga je bilo možno ogledati na Netflixu, z nokavtom premagal Jaka Paula, youtuberja, ki je postal boksar. Britanski boksar je bil v vseh pogledih boljši od boksarskega vajenca, ki ni imel možnosti. Dvoboj, v katerem sta si razdelila denarni sklad v višini 161 milijonov evrov, je pripadel izkušenejšemu, 13 centimetrov višjemu in tudi 12 kilogramov težjemu britanskemu boksarskemu šampionu. Foto: Giorgio Viera/Afp