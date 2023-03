Zlovešče besede Fabia Quartararajo se že uresničujejo

Pred začetkom letošnje motociklistične sezone je Fabio Quartararo, svetovni šampion sezone 2021 in lanski podprvak v elitnem razredu motoGP, ocenil, da bi lahko uvedba šprinterskih preizkušenj dan pred glavnimi dirkami prinesla val hujših nesreč. Kar je takrat zvenelo pretirano zlovešče, se je zaradi različnih razlogov začelo uresničevati že na uvodni postaji SP na Portugalskem. Ta konec tedna bodo na VN Argentine manjkali huje poškodovani Marc Marquez, Enea Bastianini, Miguel Oliveira in Pol Espargaro.

»Motocikli morajo ostati motocikli. Če jim pritrdiš krila, postanejo letala in izgubijo izvirni smisel,« je pred številnimi leti opozoril legendarni Giacomo Agostini, lastnik rekordnih 15 naslovov svetovnega prvaka; osmih v takrat kraljevski konkurenci 500 ccm in sedmih do 350 ccm v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja. Njegove besede so letele na vse večji tehnološki napredek, v sodobnih časih pa je tudi jasno, da dirkači neredko že težko krotijo zverine pod seboj. Nove šprinterske preizkušnje, na katerih v okoli 20 minutah prevozijo polovico običajnega števila krogov, pa jih že kar spodbujajo, naj presežejo meje svojih sposobnosti.

Na šprintu v Portimau se je resda ponesrečil zgolj tretji v lanskem SP Bastianini, v katerega je trčil Luca Marini. Espargaro je padel že na uradnem treningu, Marquez pa med divjim prehitevanjem trčil v Oliveiro na nedeljski glavni dirki. Toda ko ljubitelje divjih hitrosti dodatno opogumiš, naj si v glavah izklopijo še zadnje varovalke, jih je očitno težko ohraniti na zdravi strani razuma.

12 točk prejme zmagovalec šprinta motoGP, klasične dirke 25, pri nevarnosti pa vlada obratno razmerje.

Nepozabni Valentino Rossi, ki je bil Marquezom številne nevarne dvoboje, je pred upokojitvijo večkrat požugal Špancu: »Rekel sem mu, naj se ne uničuje zato, da bi me premagal, in da si ga bodo ljudje bolj zapomnili po pobalinskih potezah, ki si jih je privoščil, kot po zmagah. Vsakič me je pogledal brez kančka interesa.«

Po zakonih džungle

Francesco Bagnaia, lani prvak v kraljevskem razredu in minuli konec tedna zmagovalec obeh uvodnih dirk v Portimau, je prišel do prvih večjih uspehov šele predlani, zato vidi stvari nekoliko drugače. Predvsem želi ostati na vrhu ne glede na možne scenarije, zato zavrača Quartararojeve pomisleke. Prav tako pobudo Aleixa Espargaroja, da bi se dirkači pomerili na »normalni« preizkušnji že v soboto, še preden jim do konca zavre kri v žilah, šprint pa bi premestili na nedeljo. Tako bi preprečili, da bi SP postalo tekmovanje v agresivnosti.

»Ne strinjam se z Aleixem. Z rokado bi vse skupaj postalo preveč naporno, saj v soboto popoldne čutimo posledice uradnih treningov in kvalifikacij. MotoGP ni superbike, pri katerem je lažje upravljati motor. In ko smo pri Fabiu, spomnimo se lanskih kritik, da se je zaradi silne aerodinamike težko prebiti v ospredje. Zdaj naj bi zaradi podobnih razlogov vladali zakoni džungle. Sleherno prehitevanje spremlja nekaj tveganja, ki pa mora biti razumno. Ne nazadnje zmagovalec šprinta prejme le 12 točk, na klasični dirki 25. Največ še vedno šteje stanovitnost, ne agresivnost,« meni italijanski as, ki pričakuje, da bo že v Argentini marsikaj drugače. Nato pa naj bi se dirkači povsem navadili na novosti.