Zmaga Espargaroja in grd padec Bagnaie

Španski motociklistični as Aleix Espargaro (Aprilia) je v svojo korist odločil dirko za svetovno prvenstvo v razredu motoGP v Barceloni. Štart je sicer zaznamoval grd padec svetovnega prvaka Francesca Bagnaie (Ducati), ki so ga morali z reševalnim vozilom odpeljati na pregled v bolnišnico.

Italijanski zvezdnik se je sicer izognil padcu sredi kolone, ko so v pesku končali štirje njegovi tekmeci, Alex Marquez, Enea Bastianini, Johann Zarco in Marco Bezzecchi. A dva zavoja pozneje se je po zdrsu zadnjega kolesa sam znašel na tleh, po pristanku na stezi pa mu je eden od tekmecev zapeljal čez noge.

Francesca Bagnaio so po padcu odpeljali v bolnišnico. FOTO: Bruna Casas/Reuters

Zaradi te nesreče so prekinili preizkušnjo in jo čez čas začeli znova z drugim štartom, ko v karavani ni bilo več Bagnaie. Dirko je najbolje odpeljal Espargaro, ki je bil najhitrejši že na včerajšnji šprinterski dirki. Tokrat je zmagal pred rojakom in moštvenim sotekmovalcem Maverickom Vinalesom (Aprilia), trojno špansko slavje pa je s tretjim mestom zaokrožil Jorge Martin (Ducati).

»Ta zmaga je za Pecca. Na srečo smo pravkar izvedeli, da ni nič hujšega," je v prvi izjavi dejal Espargaro in pristavil: »Ostal sem brez besed, dirka je bila res težka, mislil sem že, da mi Vinalesa ne bo uspelo ujeti. A po prvem poskusu nisem odnehal in sem počakal na pravi trenutek in se nato le prebil mimo njega.«

Vrstni red za SP: 1. Bagnaia (Ita, Ducati) 260, 2. Martin (Špa, Ducati Pramac) 210, 3. Bezzecchi (Ita, Ducati VR46) 189, 4. Binder (JA, KTM) 166, 5. A. Espargaro (Špa, Aprilia) 154, 6. Zarco (Fra, Ducati Pramac) 141.

Naslednja preizkušnja za svetovno prvenstvo bo prihodnjo nedeljo v Misanu.