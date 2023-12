Zmago so zapravili sami

Vaterpolisti Triglava so se uvrstili v polfinale pokala challenger. Švicarski Courage Natation jih je v domačem bazenu ugnal s 14:12 (2:3, 5:3, 5:3, 5:0), a je na prvi tekmi Triglav slavil s 17:7. V marcu bo tekmec Triglava še en švicarski predstavnik – Kreuzlingen.

Povratna tekma v Švici je bila za slovenske prvake bolj formalnost, saj so v kranjskem bazenu slavili z desetimi goli razlike. Večina igralcev pa jo je izkoristila tudi kot pripravljalno tekmo za reprezentanco, saj Triglav tvori jedro ekipe. Reprezentanco v začetku januarja na Hrvaškem čaka evropsko prvenstvo in ekipa bo sklepne priprave začela že v ponedeljek v Kranju.

Obračun so tokrat bolje začeli Švicarji, ki so v prvem delu povedli z 2:0 in 3:1, v drugem pa še s 4:2. Nato so Triglavani poravnali na 4:4, tik pred odmorom pa jim je prvo prednost na tekmi (6:7) zagotovil center Aljaž Troppan.

Po menjavi je dvakrat zadel Jan Justin, enkrat pa Jaša Lah in pri štirih golih razlike je vse kazalo, da si Gorenjci zmage ne bodo več pustili vzeti, pa čeprav je na nasprotni strani kapetan Romain Blary pridno rešetal mrežo vratarja Jureta Betona in že v uvodnih treh četrtinah dosegel pet golov.

A zgodilo se je prav nepričakovano. V golu Triglava je priložnost dobil Nejc Osel, Slovenci pa so pridno nabirali tudi kazni, kar so gostitelji izkoristili za preobrat. Slabe tri minute pred koncem je bil izid izenačen na 12:12, Blary pa je zadel še dvakrat in dokončno potopil Kranjčane.

»Zmago smo zapravili sami in takšnega padca si ne bi smeli dovoliti. Na srečo to na koncu ni pomembno, a iz tega se moramo naučiti kaj za naprej. Igrati je treba od prve do zadnje sekunde. Res smo zamenjali vratarja, kar pa ne bi smel biti razlog. Preveč smo se sprostili in zapravili priigrano,« je povedal eden od trenerjev Marko Gostić.

Ta ve, kako neugoden zna biti naslednji tekmec. Kreuzlingen je Triglav namreč premagal na kvalifikacijskem turnirju na Portugalskem, v četrtfinalu pa je odpravil slovaško ekipo Novaki.

Kar štiri gole je za Triglav dosegel Jan Justin, po dva Andraž Pušavec in Benjamin Popović, po enega pa Aljaž Troppan, Jaša Lah, Dejan Gostić in Aleksander Cerar.