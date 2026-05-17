Zmagoslavje Italijana, huda padca Marqueza in Zarcoja

Na motociklistični dirki za svetovno prvenstvo razreda motoGP v Barceloni je bil po dveh prekinitvah najhitrejši Fabio Di Giannantonio.
M. Š., STA
17. 5. 2026 | 16:09
17. 5. 2026 | 17:33
2:19
A+A-

Italijanski cestnohitrostni motorist Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) je zmagovalec dirke za svetovno prvenstvo razreda motoGP v Barceloni. Preizkušnjo sta zaznamovali tudi dve prekinitvi po hujših padcih domačega zvezdnika Alexa Marqueza (Ducati Gresini) in Francoza Johanna Zarcoja (Honda LCR).

Dirka v Barceloni se je močno zavlekla, po dveh rdečih zastavah in skupno treh štartih pa je bil na koncu najhitrejši Di Giannantonio. Drugo mesto je osvojil Španec Joan Mir (Honda), tretje pa njegov rojak Fermin Aldeguer (Gresini Ducati), potem ko sta oba prav v zadnjem krogu prehitela dolgo vodilnega rojaka Pedra Acosto (KTM). Slednji je po trčenju z Japoncem Aijem Oguro v zadnjem zavoju ostal celo brez uvrstitve.

Alex Marquez je obležal ob stezi. FOTO: Jose Jordan/AFP
Alex Marquez je obležal ob stezi. FOTO: Jose Jordan/AFP

Marqueza in Zarcoja odpeljali v bolnišnico

Za prvo prekinitev je poskrbel hud padec Alexa Marqueza (Ducati Gresini), ki je v 12. krogu trčil v Acosto, potem pa padel ob stezi. Njegov motor se je med prevračanjem popolnoma raztreščil, dirkača pa so z reševalnim vozilom odpeljali v najbližjo bolnišnico. Za zdaj ni znano, kako hude so njegove poškodbe.

Po drugem štartu pa se je v padcu treh dirkačev najslabše končalo za Zarcoja. Tudi njemu je moralo zdravniško osebje pomagati že ob stezi in tudi on je dirkališče zapustil v reševalnem vozilu.

Skupni vrstni red za SP: 

1. Marco Bezzecchi (Ita, Aprilia) 140, 2. Jorge Martin (Špa, Aprilia) 127, 3. Fabio Di Giannantonio (Ita, Ducati VR46) 116, 4. Pedro Acosta (Špa, KTM) 92, 5. Ai Ogura (Jap, Aprilia Trackhouse) 76, 6. Raul Fernandez (Špa, Aprilia Trackhouse) 68

Naslednja preizkušnja za svetovno prvenstvo bo čez 14 dni v Mugellu.

Več iz teme

motociklizemFabio Di GiannantonioAlex MarquezJohann ZarcomotoGPBarcelona

