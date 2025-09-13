Zmagoslavje Italijana, padec Marqueza

Italijanski motociklistični as Marco Bezzecchi (Aprilia) je zmagovalec šprinterske dirke za svetovno prvenstvo razreda motoGP v Misanu. Drugo mesto je osvojil Španec Alex Marquez (Ducati Gresini), čigar starejši brat Marc Marquez (Ducati), ki vodi v skupni razvrstitvi, je po padcu predčasno končal preizkušnjo.

Že kvalifikacije so nakazale, da bi lahko Marc Marquez doživel enega od redkih porazov v letošnji sezoni (do današnje dirke le na eni od prejšnjih 16 šprintov ni zmagal), saj je v boju za najboljši štartni položaj končal »šele« na četrtem mestu – za Bezzecchijem, mlajšim bratom Alexom Marquezom in Francozom Fabiem Quartararojem (Yamaha).

Bezzecchi je po štartu zadržal vodilni položaj, za drugo mesto pa sta se udarila oba Marqueza. Marc se je po nekaj krogih prebil na drugo mesto, potem pa že na prvo, a tam ni ostal prav dolgo, saj je že v šestem krogu naredil napako, zdrsnil v zavoju in končal dirko v pesku.

Do konca nato ni več prišlo do sprememb, Bezzecchi je zadržal prvo mesto pred Alexom Marquezom, tretje mesto pa je po Marcovem padcu osvojil Italijan Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46).

Marc Marquez ni končal današnje preizkušnje. FOTO: Andreas Solaro/AFP

Alex za devet točk zmanjšal zaostanek za Marcom

S padcem je starejši Marquez zapravil teoretične možnosti, da bi že v Misanu potrdil osvojitev naslova svetovnega prvaka. Glede na prednost v seštevku pa si bo lovoriko najverjetneje zagotovil že na naslednjem dirkaškem koncu tedna na Japonskem.

Alex Marquez, ki je zaostanek za vodilnim bratom Marcom v skupni razvrstitvi zmanjšal za devet točk (314:487), je nekoliko povečal naskok pred drugim tovarniškim dirkačem Ducatija, Italijanom Francescom Bagnaio, ki je tudi v Misanu vozil v slogu letošnje sezone in s 13. mestom ostal brez točk. Za mlajšim Marquezom na tretjem mestu v SP zaostaja že az 77 točk. Bolj kot o drugem mestu pa bo moral razmišljati o obrambi tretjega, saj se mu je Bezzecchi z današnjo zmago približal na 28 točk.

Klasična dirka motoGP za veliko nagrado San Marina bo jutri z začetkom ob 14. uri.