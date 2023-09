Zmagoslavje Petriča na močnem turnirju v BiH

Slovenska boksarja Nejc Petrič in Edin Sejdinović sta minuli konec tedna odlično nastopila na tradicionalnem turnirju evropske zveze (EUBC) v spomin na Mustafo Hajrulahovića-Talijana v Sarajevu. Medtem ko se je Petrič ovenčal z zlato lovoriko v velterski kategoriji (do 67 kg), si je Sejdinović v polsrednji kategoriji (do 71 kg) izbojeval bronasto kolajno.

Petrič je v polfinalu s prekinitvijo v uvodni rundi premagal Avstralca Ivana Radanovica, v zaključnem dvoboju pa je v tretji rundi prisilil k vdaji še Srba Sejdija Nazifa. »Z zlato kolajno sem izpolnil zadane cilje. To je odlična spodbuda za naslednja tekmovanja,« je bil vesel Petrič, član ljubljanskega kluba Golden Gloves Gym.

Sejdinović je bil v uvodnem obračunu prepričljivo po točkah s 3:0 (30:27, 30:27, 30:27) boljši od Hrvata Marijana Vujevića, v polfinalu pa je moral po sodniški razglasitvi z 0:3 (28:29, 27:30, 28:29) priznati premoč Poljaku Znamiecu Cezaryju.

Na omenjenem turnirju v BiH so sicer sodelovali boksarji iz 13 držav, po številu osvojenih odličij so bili najuspešnejši Kazahstanci.